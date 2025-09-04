Nueva película de El Señor de los Anillos comienza su producción

The Lord of the Rings volverá a la pantalla grande. Después de más de una década desde la última vez que tuvimos la oportunidad de ver a la Tierra Media en el cine, Warner Bros. ya está trabajando en The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, cinta que podremos ver hasta el 2027, pero que ya está por comenzar su pre-producción en Nueva Zelanda.

Recientemente, Andy Serkis, quien le da vida a Gollum y será el encargado de dirigir The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, reveló que el próximo 6 de septiembre viajará a Nueva Zelda con el objetivo de comenzar la pre-producción de esta nueva cinta. Esto significa que detalles relacionados con el guion, actores y los sets por fin serán vistos a fondo por el equipo. Esto fue lo que comentó Serkis al respecto:

“Estoy entusiasmado con la idea de volver. El sábado 6 de septiembre viajo a Nueva Zelanda para empezar con la preparación. Dirigir esta historia y reencontrarme con una familia de cineastas con la que he compartido tantos años es un auténtico privilegio”.

El esperado regreso a la Tierra Media

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum será una gran reunión para los actores que participaron en la primera trilogía. Junto a Serkis, la cinta contará con la participación de Viggo Mortensen como Aragorn, Elijah Wood regresa como Frodo, e Ian McKellen en el rol de Gandalf. Junto a esto, se habla de la posible participación de Orlando Bloom, otra vez como Legolas.

Sin embargo, esta no será una nueva trilogía, sino una sola cinta enfocada en los eventos que se desarrollan entre el cumpleaños de Bilbo y la llegada de la Comunidad del Anillo a Moria. Aquellos que solo han visto las películas, es probable que esto no tenga mucho sentido, ya que la adaptación de Peter Jackson condensa sustancialmente el tiempo entre eventos.

En los libros es una historia diferente, puesto que pasan varios años antes de que Frodo comience su aventura al dejar la Comarca. En este periodo de tiempo en el que Gandalf le encomienda a Aragorn buscar a Gollum antes de que lo atrapen los seguidores de Sauron, algo en lo que falla. Si bien en una historia sencilla, será interesante ver qué tanto le van a agregar Serkis y su equipo para adaptar este evento.

¿Cuándo se estrenará The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum?

Lamentablemente, aún tenemos que esperar bastante para disfrutar de esta película en la pantalla grande. Si bien la pre-producción comenzará en solo unos días, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum llegará a los cines hasta el 17 de diciembre del 2027. En temas relacionados, Bloober Team quiere hacer un juego de horror de The Lord of the Rings. De igual forma, The Rings of Power sí tendrá una tercera temporada.

Vía: Variety