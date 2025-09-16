Ya sabemos cuándo llegará la tercera temporada de House of the Dragon

Aunque en el 2025 no pudimos visitar Westeros, HBO no se olvida del mundo creado por George R.R. Martin. De esta forma, la compañía ha confirmado cuándo es que la tercera temporada de House of the Dragon llegará a su plataforma, y todo indica a que el 2026 será el año de este universo.

En una reciente plática con Deadline, Casey Bloys, CEO de HBO Max, confirmó que la tercera temporada de House of the Dragon llegaría “justo después del cierre del periodo de elegibilidad de los Emmy 2025-26”. Esto significa que los nuevos episodios estarían disponibles entre junio y julio del 2026. De esta forma, los fans del mundo que Martin creó tendrán la oportunidad de disfrutar de dos producciones el próximo año.

Un año cargado de dragones

Junto a la tercera temporada de House of the Dragon, HBO ha confirmado que la serie de A Knight of the Seven Kingdom llegará a su plataforma de streaming a principios del 2026, esto después de sufrir un extenso retraso. Esto significa que podremos disfrutar de dos producciones del mismo universo a lo largo del siguiente, algo que ha emocionado a todos los fans.

En lo que respecta a la tercera temporada de House of the Dragon, los nuevos episodios estarán enfocados en la guerra entre los Verdes y Negros, las dos facciones de la casa Targaryen que luchan por el trono, y en esta ocasión el conflicto escalará a un nivel que dejará muerte en ambos bandos.

Recuerda, la tercera temporada de House of the Dragon estará disponible en el verano del 2026. En temas relacionados, un episodio histórico de la serie ya está en producción. De igual forma, se dan malas noticias sobre esta producción.

Vía: Deadline