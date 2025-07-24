Se dan malas noticias sobre la historia de House of the Dragon

Aunque la serie de Game of Thrones ya se terminó hace varios años, su espíritu sigue vivo gracias a productos derivados como videojuegos a nada lanzarse, y claro, las series precuela que aportaran un punto de vista distinto, como es el caso de los Targaryen en House of The Dragon. Eso sí, las dos temporadas no han respetado ciertos elementos de los libros, lo cual no ha gustado del todo, ya sea a los fans más fieles o el propio creador de este universo medieval.

Pese a las críticas de George R.R. Martin y parte del fandom, la serie no tiene intención de apegarse fielmente al libro Fire & Blood. En 2024, el propio autor expresó públicamente su decepción ante algunas decisiones tomadas por los guionistas, dejando claro que los desvíos narrativos iban más allá de la ambigüedad presente en su obra original. La serie de HBO, que actúa como precuela, retrata la llamada Danza de los Dragones, una guerra civil entre facciones de la Casa Targaryen. Aunque el libro sirve de base, los showrunners han optado por alterar eventos clave. Esta tendencia ha incomodado a los seguidores más puristas, quienes esperaban una adaptación más fiel del texto. Sin embargo, el equipo creativo no planea dar marcha atrás. Emma D’Arcy, quien interpreta a Rhaenyra Targaryen, aseguró en una entrevista que la serie ya ha construido su propia identidad. Según la actriz, volver a consultar el libro no es una prioridad ahora, pues el rumbo de la serie ya está definido. D’Arcy también argumentó que cualquier relato histórico necesita interpretación, y que la serie busca precisamente aportar ese contexto. House of the Dragon parece decidida a reforzar su visión narrativa, incluso si eso implica reinventar lo que Martin escribió. La adaptación avanza como una obra con autonomía creativa, más allá de los límites del material original. Vía: VD Nota del autor: Después de todo se trata de una adaptación y no tiene porque ser tan fiel. Ya veremos cómo le va a la serie.