    Se dan malas noticias sobre la historia de House of the Dragon

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS24/07/2025 3:33 p. m.

    Aunque la serie de Game of Thrones ya se terminó hace varios años, su espíritu sigue vivo gracias a productos derivados como videojuegos a nada lanzarse, y claro, las series precuela que aportaran un punto de vista distinto, como es el caso de los Targaryen en House of The Dragon. Eso sí, las dos temporadas no han respetado ciertos elementos de los libros, lo cual no ha gustado del todo, ya sea a los fans más fieles o el propio creador de este universo medieval.

    Pese a las críticas de George R.R. Martin y parte del fandom, la serie no tiene intención de apegarse fielmente al libro Fire & Blood. En 2024, el propio autor expresó públicamente su decepción ante algunas decisiones tomadas por los guionistas, dejando claro que los desvíos narrativos iban más allá de la ambigüedad presente en su obra original.

    La serie de HBO, que actúa como precuela, retrata la llamada Danza de los Dragones, una guerra civil entre facciones de la Casa Targaryen. Aunque el libro sirve de base, los showrunners han optado por alterar eventos clave. Esta tendencia ha incomodado a los seguidores más puristas, quienes esperaban una adaptación más fiel del texto.

    Sin embargo, el equipo creativo no planea dar marcha atrás. Emma D’Arcy, quien interpreta a Rhaenyra Targaryen, aseguró en una entrevista que la serie ya ha construido su propia identidad. Según la actriz, volver a consultar el libro no es una prioridad ahora, pues el rumbo de la serie ya está definido.

    D’Arcy también argumentó que cualquier relato histórico necesita interpretación, y que la serie busca precisamente aportar ese contexto. House of the Dragon parece decidida a reforzar su visión narrativa, incluso si eso implica reinventar lo que Martin escribió. La adaptación avanza como una obra con autonomía creativa, más allá de los límites del material original.

    Vía: VD

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Después de todo se trata de una adaptación y no tiene porque ser tan fiel. Ya veremos cómo le va a la serie.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media