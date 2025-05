Aunque aún no hay una fecha de estreno específica, los fans esperan con ansias la tercera temporada de House of the Dragon. Después de que la segunda temporada de la serie dejó a los fans con ganas de más acción, los nuevos capítulos prometen cumplir en este aspecto. De esta forma, uno de los actores ha compartido una nueva imagen de lo que será uno de los enfrentamientos más importantes en esta historia.

Por medio de sus redes sociales, Abubakar Salim, quien le da vida a Alyn of Hull, compartió una nueva imagen del detrás de cámaras de la tercera temporada de House of the Dragon. Aquí lo podemos ver en su armadura Velaryon, listo para participar en la Batalla de la Garganta, uno de los enfrentamientos navales más sangrientos en la historia de Westeros, al menos hasta el momento. Esto fue lo que comentó:

“Sí”.

Aunque Salim no compartió más detalles, todos los fans que han leído los libros sabrán qué le depara a este personaje. Más allá del hecho de que veremos la Batalla de la Garganta al principio de la tercera temporada, aún hay muchas dudas relacionadas con la tercera temporada de House of the Dragon, especialmente sobre la forma en la que adaptaron el resto de los eventos de esta historia.

Tras una gran recepción de la primera temporada, George R.R. Martin abandonó la producción de la segunda temporada, y fue muy vocal sobre sus problemas con la forma en la que los nuevos capítulos adaptaron parte de su historia. Será interesante ver si esto se repite con la tercera temporada. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre los nuevos capítulos. De igual forma, surge una interesante sorpresa con la tercera temporada de la serie.

Vía: Abubakar Salim