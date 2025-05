Nuevos actores que se suman a House of the Dragon temporada 3

Aunque algunos no lo noten, la franquicia de Game of Thrones está más viva que nunca gracias a House of The Dragon, serie spinoff que se ha ganado gran popularidad entre quienes se consideran fanáticos de los programas con corte medieval con su respectiva magia. Y como ya hay una tercera temporada confirmada, poco a poco se han ido confirmando a los actores que serán parte de la serie, incluso mencionados a quienes aún no lo hacen público.

HBO mantiene en sus filas a los protagonistas principales como Emma D’Arcy (Rhaenyra), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent) y otros miembros clave de las temporadas anteriores, mientras suma actores para roles secundarios y terciarios.

Entre los nombres anunciados oficialmente se encuentra James Norton (Happy Valley, Grantchester, War & Peace, McMafia) como Lord Ormund Hightower. También se une Tommy Flanagan (Sons of Anarchy, Westworld, Power Book IV: Force) en el papel de Lord Roderick Dustin. Dan Fogler, conocido por su papel en Fantastic Beasts y series como The Walking Dead, interpretará a Ser Torrhen Manderly.

Otros actores confirmados son Tom Cullen (Knightfall, Becoming Elizabeth) como Ser Luthor Largent; Joplin Sibtain (Andor, Nightflyers) como Ser Jon Roxton; y Barry Sloane (The Sandman, Passenger), quien interpretará a Sir Adrian Redfort.

Además, aunque no ha habido anuncio oficial, varios actores han sido vinculados a la nueva temporada. Peter Polycarpou (Tyrant) interpretará a Lord Gaunt; Dawn Butler (Doctors, The Bay) será Weaver; Joe Gaminara (Holby City) dará vida a Ser Leon; y Brigid Lohrey (Hope Street) aparece en un papel aún no revelado.

La tercera temporada de House of the Dragon continuará desarrollando los eventos que preceden la caída de la Casa Targaryen, con nuevos personajes que profundizarán las intrigas políticas y militares de Westeros. Esta nueva oleada de capítulos estrena hasta el 2026 en MAX.

Vía: RD

Nota del autor: Realmente no soy fanático de esta franquicia, pero se entiende que los fans ya están impacientes por ver cómo continúa la historia.