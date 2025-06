Pese a la recepción mixta de la segunda temporada de House of the Dragon, muchos esperan con ansias los nuevos capítulos de la serie. De esta forma, su productor ha revelado que en un futuro veremos un episodio único, uno que romperá con los estándares a los que los fans están acostumbrados.

En una reciente entrevista para el Happy Sad Confused, Ryan Condal, productor y showrunner de House of the Dragon, reveló que en la tercera temporada veremos un capítulo que rompe con los estándares de la producción, y nos ofrecerá una experiencia televisa única. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Tuvimos la oportunidad de divertirnos un poco esta temporada, y hay un episodio conceptual que me entusiasma mucho, escrito por [Sara Hess]. Eso es todo lo que diré. No se ajusta a la dirección tradicional de lo que hemos hecho. Está muy centrado en personajes. Es genial y estoy muy emocionado por verlo terminado”.

Conforme más y más series compiten por la atención de las personas, las compañías han aprobado ideas que en el pasado no hubieran funcionado. Así es como tenemos el episodio de Bill en la primera temporada de The Last of Us o el inicio de la tercera temporada de The Bear. Sin embargo, aún queda por ver si House of the Dragon puede unirse a este grupo o no.

Lamentablemente, seguimos sin una fecha de estreno para la temporada de House of the Dragon, más allá de que estará disponible en algún punto del 2026. En temas relacionados, más actores se suman a esta producción. De igual forma, aquí puedes ver el primer adelanto de la nueva temporada.

Vía: Happy Sad Confused