Robert Redford ha muerto a los 89 años

Lamentablemente, Hollywood despertó con una terrible noticia, y es que se ha confirmado que Robert Redford, legendario actor y director, ha muerto a los 89 años en su casa. Esta es una de las grandes pérdidas en el mundo de entretenimiento, y el dramaturgo deja una huella enorme en esta industria,

De acuerdo con Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, Redford murió tranquilamente en su casa, rodeado de sus seres queridos. Por el momento se desconoce si su muerte fue de causas naturales o si sufría de alguna enfermedad. Esto fue lo que Berge comentó al respecto:

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su hogar de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Lo extrañaremos muchísimo. La familia solicita privacidad”.

Una carrera importante

Robert Redford comenzó su carrera en el mundo de la actuación en 1959, apareciendo en varios programas de televisión y obras de teatro, no fue sino hasta 1962 que realizó su debut en el cine. Después de esto, en la década de 1980, comenzó a experimentar con la dirección y producción de largometrajes, ganando un mayor renombre en Hollywood.

Notablemente, en 1981, Redford abrió el Sundance Film Institute, el cual ha dado pie al Festival de Cine de Sundance. Si bien su último crédito como actor fue Omniboat: A Fast Boat Fantasia en el 2020, es probable que más personas lo vieron por última vez en Avengers: Endgame en 2019, donde tuvo un pequeño cameo. Desde entonces, dejó de lado los reflectores para enfocarse en la producción de series y películas independientes.

Sin duda alguna, Hollywood ha perdido parte de su magia tras la muerte de Robert Redford.

Que en paz descanse, Robert Redford.

