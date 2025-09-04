La película de Street Fighter ya tiene día de estreno

Durante los últimos meses hemos escuchado bastante sobre la película de Street Fighter, pero nada tan concreto como lo que se ha dado a conocer hoy. Después de varios meses de incertidumbre respecto a quién será el encargado de la distribución de esta cinta, por fin se ha revelado que Paramount tomará este rol, y le ha dado una fecha de estreno a Street Fighter.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Paramount y Legendary han entrado en un acuerdo de tres años para la distribución de nuevas películas. La primera de esta será Street Fighter, la cual se ha confirmado que llegará a los cines el 16 de octubre de 2026. Junto a esto, las compañías han compartido la sinopsis oficial de esta adaptación:

“Ambientado en 1993, los luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero tras esta batalla campal se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, ¡se acabó el juego!”

Street Fighter llega a la pantalla grande

Todo indica a que la película de Street Fighter será una adaptación de Street Fighter II, algo que ha emocionado a más de un fan que ha esperado años por esta experiencia cinematográfica. A la par, se ha confirmado al elenco completo, en donde encontramos a:

Noah Centineo como Ken Masters

Andrew Koji como Ryu

Callina Liang como Chun-Li

Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma

David Dastmalchian como M. Bison

Cody Rhodes como Guile

Andrew Schulz como Dan Hibiki

Eric André como Don Sauvage

Vidyut Jammwal como Dhalsim

Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog

Jason Momoa como Blanka

Orville Peck como Vega

Olivier Richters como Zangief

Hirooki Goto como E. Honda

Rayna Vallandingham como Juli

Alexander Volkanovski como Joe

Kyle Mooney como Marvin,

Mel Jarnson como Cammy

Esto fue lo que comentó Josh Grode, CEO de Legendary al respecto:

“La colaboración con David, Dana y Josh y sus equipos en Paramount marca un nuevo y emocionante capítulo para Legendary, ya que seguimos con nuestra estrategia de crecimiento diversificado: ampliamos nuestra producción, creamos nuevas franquicias y creamos más películas para el público global. Esta colaboración representa una oportunidad extraordinaria, y esperamos colaborar estrechamente con Paramount en historias que cautivarán e inspirarán a los cinéfilos de todo el mundo”,

Con una fecha de estreno y un elenco ya definido, estamos a nada de que las filmaciones comiencen. Considerando que la cinta llegará hasta el próximo año, es problema que no sea sino hasta el 2026 cuando tengamos algún tráiler de esta esperada adaptación. Recuerda, la película de Street Fighter llegará a los cines el 16 de octubre del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí. De igual forma, Street Fighter 6 anuncia colaboración con Monster Hunter Wilds.

Nota del Autor:

Después de ver el elenco y conocer su sinopsis, estoy emocionado por la película de Street Fighter. Claramente será una adaptación que tomará varias libertades creativas en cuanto a la historia, pero si el proyecto logra ofrecer las peleas que todos quieren ver, entonces la mayoría de los fans estarán más que contentos con el resultado final.

Vía: The Hollywood Reporter.