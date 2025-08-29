Street Fighter 6 anuncia colaboración con Monster Hunter Wilds

Hace tiempo, Monster Hunter Wilds recibió una colaboración con Street Fighter 6, en donde los cazadores pueden obtener un traje de Akuma. Ahora es momento del caso contrario, y es que Street Fighter 6 recibirá contenido especial inspirado en Monster Hunter Wilds, el cual estará disponible en solo unos días.

Por medio de un nuevo tráiler, Capcom ha revelado que todos los jugadores de Street Fighter 6 podrán obtener una serie de ítems inspirados en Monster Hunter Wilds entre el 1 y 30 de septiembre del 2025. Entre lo más destacado encontramos colores EX especiales para Blanka, Akuma, Manon, Cammy y Ken, inspirados en algunas criaturas salvajes, como Arkveld.

Más contenido para Street Fighter 6

También sabemos que el Centro de Batalla se renovará durante el evento especial de Street Voter. Por último, regresa el Pase de Combate del 20.º Aniversario de Monster Hunter. Sin duda alguna, una gran cantidad de contenido que todos los fans de este juego no se pueden dar el lujo de ignorar, y que demuestra que estas dos entregas aún tienen bastante por ofrecer.

Más contenido para Monster Hunter Wilds

Aunque esta colaboración está enfocada por completo a Street Fighter 6, esto no quiere decir que Capcom se ha olvidado de Monster Hunter Wilds, y es que a finales de septiembre estará disponible la tercera actualización gratuita para el juego. Aquí encontraremos más monstruos, incluyendo una colaboración con Final Fantasy XIV, así como varias novedades más.

Sin embargo, muchos esperan que los problemas de optimización en PC por fin tengan una solución, algo en lo que Capcom sigue trabajando. Recuerda, la colaboración entre Street Fighter 6 y Monster Hunter Wilds estará disponible entre el 1 y 30 de septiembre. En temas relacionados, este será el actor de Dhalsim en la película de Street Fighter. De igual forma, este fue el anuncio de la serie durante EVO 2025.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Street Fighter 6 siga recibiendo contenido. Si hay algo en lo que es bueno Capcom es darle soporte a sus juegos durante mucho tiempo. En el caso de Monster Hunter Wilds, el proceso ha sido lento, pero sigue siendo bastante interesante, con algo para todos los fans.

Vía: Capcom