Detalles y fecha de Superman: Man of Tomorrow

Superman: Man of Tomorrow ya está en desarrollo en DC Studios. Aunque la siguiente película del DCU aún está lejos de llegar a nuestras manos, su director, James Gunn, ha compartido nuevos detalles sobre esta cinta, entre ellos la fecha de su estreno y más información sobre la historia.

En su revelación, James Gunn confirmó que Superman: Man of Tomorrow llegará a los cines el 9 de julio del 2027. Ahora, por medio de una entrevista con Howard Stern, el director ha revelado que las grabaciones comenzarán en abril del 2026, por lo que aún falta bastante antes de que tengamos un vistazo a esta secuela.

¿De qué tratará la película?

No contento con esta revelación, James Gunn también compartió nueva información sobre la historia de Superman: Man of Tomorrow. Recordemos que en su momento, el director solo había compartido una imagen de Superman y Lex en su super traje, algo que levantó una serie de teorías. Ahora, se ha confirmado que estos dos personajes van a tener que colaborar para detener a otro villano. Esto fue lo que comentó Gunn al respecto:

“Es tanto una película de Lex como de Superman.



Tenía muchas ganas de crear algo extraordinario con ellos dos. Me encanta el guion”.

Lamentablemente, aún queda mucho tiempo antes de que tengamos detalles oficiales sobre esta producción. Te recordamos que Superman: Man of Tomorrow llegará a los cines hasta el 9 de julio del 2027. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, Man of Tomorrow no cometerá el mismo error que Superman en el DCEU.

Vía: Howard Stern