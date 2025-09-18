    Éste es el ridículo presupuesto de Demon Slayer: Castillo Infinito

    Demon Slayer: Infinity Castle sigue siendo un éxito en taquilla. Tras su estreno a nivel global durante la semana pasada, se ha confirmado que el trabajo de Ufotable ha generado más de $460 millones de dólares en taquilla. Lo más impresionante, es que el estudio de animación logró darle forma a esta cinta con un diminuto presupuesto que puede sonar irreal.

    De acuerdo con The New York Times, Demon Slayer: Infinity Castle tuvo un presupuesto de solo $20 millones de dólares. Una cifra ridícula que ha sorprendido a más de una persona. Si bien en esto no se toman en cuenta los gastos relacionados con la publicidad, el resultado sigue siendo impresionante. 

    Otro éxito más

    En comparación, Spider-Man: Into the Spider-Verse tuvo un presupuesto de $90 millones de dólares, mientras que K-POP Demon Hunters costó $100 millones de dólares. De esta forma, la producción de Ufotable deja en claro que no siempre es necesario una enorme cantidad de dinero para darle vida proyectos animados de este estilo.

    Considerando que Demon Slayer: Infinity Castle apenas llegó al mercado internacional, y aún sigue en taquilla en Japón, existe la posibilidad de que esta cinta logre sobrepasar los mil millones de dólares. Esto convertiría a esta producción en una de las más exitosas en la historia de este medio de entretenimiento.

    Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle ya está disponible en los cines de México y el resto del mundo. En temas relacionados, así puedes continuar con la historia de Demon Slayer. De igual forma, la cinta llegará al mercado más grande.

    Vía: The New York Times

