    Así puedes continuar la historia tras ver Demon Slayer: Castillo Infinito

    Por 0 COMENTARIOS16/09/2025 3:45 p. m.

    Muchos quieren conocer el resto de la historia

    La semana pasada al fin se estrenó una de las películas de anime más esperadas de los últimos tiempos, Demon Slayer: Castillo Infinito, cinta que reflejó el interés de los fanáticos, puesto que hasta este momento ya recaudó millones de dólares y se perfila para tener un cierre perfecto. Sin embargo, los espectadores solo tienen un problema con este producto, pues deja la historia inconclusa, para esperar dos años más por la siguiente parte.

    Como mencionamos, aunque la cinta de Ufotable ha marcado un nuevo récord con $70 millones solo en su estreno estadounidense, lo cierto es que pasarán meses antes de que la trilogía concluya en pantalla grande. Sin embargo, quienes no quieran esperar tienen una alternativa clara: el manga original, que concluyó en 2020 y está disponible al alcance de la mano.

    La obra completa de Gotōge consta de 23 volúmenes, publicados por Panini. Para quienes quieran retomar la historia tras los sucesos de la película, basta con comenzar en el capítulo 158, correspondiente a la mitad del tomo 18, que marca el inicio de la saga del Castillo Infinito. A partir de ahí, los lectores encontrarán cinco tomos repletos de acción, emoción y revelaciones hasta llegar al esperado desenlace.

    Además de la edición física, los seguidores pueden acceder al manga mediante plataformas digitales, lo que permite disfrutar de la historia completa en distintos formatos. De esta forma, Demon Slayer no solo continúa arrasando en cines, sino que también impulsa un renovado interés por la obra original, ofreciendo a los fanáticos la posibilidad de adentrarse en el clímax de una de las historias más exitosas de la animación japonesa.

    La película, estrenada con gran éxito y que ya acumula más de $450 millones USD a nivel global, ha sido aclamada por crítica y público, consolidando a la obra de Koyoharu Gotōge como uno de los grandes pilares del entretenimiento contemporáneo.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Yo sí tengo el don de la paciencia para este tipo de productos. Así que esperaré a la próxima película.


