    Demon Slayer: Castillo Infinito llegará al mercado más grande

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/09/2025 7:07 p. m.
    dimp

    Van hacía donde todavía quedan muchos espectadores

    Demon Slayer: Castillo Infinito sigue rompiendo récords a nivel mundial y todo apunta a que todavía no ha mostrado su máximo potencial. En Latinoamérica, la cinta recaudó cerca de 29 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos sumó otros 70 millones USD, consolidándose como el mejor estreno de una película de anime en ese país. Con estas cifras, Tanjiro y los Pilares ya dejaron claro que la fiebre por la saga está lejos de apagarse.

    El verdadero golpe histórico podría llegar con su estreno en China, el mercado cinematográfico más grande del planeta. De concretarse, la película tendría prácticamente asegurado un aumento colosal en taquilla, al punto de perfilarse como la película de anime más taquillera de todos los tiempos. Reportes no oficiales apuntan al 8 de octubre como fecha tentativa para su llegada a salas, aunque también existe la posibilidad de que solo se anuncie ese día.

    Mientras tanto, el fenómeno ya se deja sentir en la región. En Taiwán, poniendo de ejemplo, la proyección en el cine Golden Lion de Kimen registró un incremento del 50% en la venta de entradas, impulsado en parte por fanáticos chinos que viajan al extranjero para no perderse la función. Este precedente refuerza la expectativa de que en territorio continental la acogida sería masiva.

    Según estimaciones, Demon Slayer: Castillo Infinito podría alcanzar los 700 millones de dólares a nivel global, pero con el impulso del mercado chino incluso superaría la barrera de los mil millones. Con un presupuesto de apenas 20 millones de dólares, Castillo Infinito no solo ha recuperado su inversión 25 veces, sino que también prepara a Ufotable para medirse con gigantes de Hollywood como Disney y Warner Bros.

    La película aún está en cartelera, por lo que los fans del anime no deben dejarla pasar, a pesar de su extensa duración.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: La cinta está muy bien hecha, por lo que esperemos se expanda su éxito. Eso sí, que la nominen a los premios de la academia no creo que sea posible.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo