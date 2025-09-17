Demon Slayer: Castillo Infinito llegará al mercado más grande

Van hacía donde todavía quedan muchos espectadores

Demon Slayer: Castillo Infinito sigue rompiendo récords a nivel mundial y todo apunta a que todavía no ha mostrado su máximo potencial. En Latinoamérica, la cinta recaudó cerca de 29 millones de dólares , mientras que en Estados Unidos sumó otros 70 millones USD, consolidándose como el mejor estreno de una película de anime en ese país. Con estas cifras, Tanjiro y los Pilares ya dejaron claro que la fiebre por la saga está lejos de apagarse.

El verdadero golpe histórico podría llegar con su estreno en China , el mercado cinematográfico más grande del planeta. De concretarse, la película tendría prácticamente asegurado un aumento colosal en taquilla, al punto de perfilarse como la película de anime más taquillera de todos los tiempos. Reportes no oficiales apuntan al 8 de octubre como fecha tentativa para su llegada a salas, aunque también existe la posibilidad de que solo se anuncie ese día.

Mientras tanto, el fenómeno ya se deja sentir en la región. En Taiwán, poniendo de ejemplo, la proyección en el cine Golden Lion de Kimen registró un incremento del 50% en la venta de entradas , impulsado en parte por fanáticos chinos que viajan al extranjero para no perderse la función. Este precedente refuerza la expectativa de que en territorio continental la acogida sería masiva.

Según estimaciones, Demon Slayer: Castillo Infinito podría alcanzar los 700 millones de dólares a nivel global, pero con el impulso del mercado chino incluso superaría la barrera de los mil millones. Con un presupuesto de apenas 20 millones de dólares, Castillo Infinito no solo ha recuperado su inversión 25 veces, sino que también prepara a Ufotable para medirse con gigantes de Hollywood como Disney y Warner Bros.

La película aún está en cartelera, por lo que los fans del anime no deben dejarla pasar, a pesar de su extensa duración.

Vía: XTK

Nota del autor: La cinta está muy bien hecha, por lo que esperemos se expanda su éxito. Eso sí, que la nominen a los premios de la academia no creo que sea posible.



