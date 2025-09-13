    Ewan McGregor quiere aparecer en la serie de Andor

    13/09/2025

    Para muchos fans de Star Wars, Andor es lo mejor que este universo nos ha entregado. La serie de Disney+ ha logrado ganar múltiples premios, y ha demostrado el potencial de esta propiedad. Una de las personas más contentas con este resultado es Ewan McGregor, quien ha comenzado una petición para una tercera temporada con el objetivo de aparecer como Obi-Wan.

    En una reciente entrevista con Collider, McGregor ha revelado que es un gran fan de la serie de Andor, y le encantaría aparecer en una posible tercera temporada, incluso si esto fuera casi imposible. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Me lo perdí cuando salió. Y no sé, siempre me entero de las cosas más tarde. Es así. Si todo el mundo habla de algo, pienso: 'Sí, lo veré más tarde'. Y luego, cuando lo veo, un año después, pienso: 'Esto es buenísimo'. Y fue como: 'Sí, eso es lo que todos decíamos hace un año'.

    Y entonces me emocioné mucho. Pensaba: 'Creo que estoy en esta línea temporal. Creo que podría estar en la tercera temporada'. Estaba súper emocionado, y luego me di cuenta: 'Oh, no'”.

    No más Andor

    Pese al éxito que tuvieron las primeras dos temporadas de Andor, la serie no tendrá una tercera temporada, y es que la historia ha llegado a su fin, por lo que no tiene sentido que veamos más de estos personajes. Lamentablemente, el sueño de Ewan McGregor no se hará una realidad.

    Recordemos que McGregor volvió a interpretar a Obi-Wan en su serie de Disney+, la cual no tuvo una buena recepción por parte del público. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que en un futuro veamos al actor en la ropa del viejo jedi. En temas relacionados, este es el primer vistazo a la siguiente película de Star Wars. De igual forma, te decimos qué tal está Star Wars: Outlaws en Nintendo Switch 2.

    Vía: Collider 

