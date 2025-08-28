    Primer vistazo a la nueva película de Star Wars: Starfighter

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/08/2025 11:58 a. m.

    Con el paso del tiempo, Lucasfilms y Disney se han alejado de las historias de los Skywalker para Star Wars. Esto ha resultado en producciones como Andor y The Mandalorian. Ahora, las compañías por fin están listas para continuar con este camino, pero ahora en la pantalla grande. De esta forma, ya tenemos el primer vistazo a Star Wars: Starfighter.

    Por medio de su sitio oficial, Lucasfilms compartió el primer vistazo oficial a Starfighter, en donde podemos ver a Ryan Gosling y Flynn Gray en el set de grabaciones. Junto a esto, Shawn Levy, director de esta entrega, ha compartido un mensaje en donde expresa su emoción por participar en este proyecto. Esto fue lo que comentó:

    “Siento una profunda emoción y honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter. Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó, invitándome a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto creativa como personalmente. Star Wars moldeó mi percepción de lo que una historia puede lograr, de cómo los personajes y los momentos cinematográficos pueden perdurar para siempre. Unirme a esta galaxia narrativa con colaboradores tan brillantes, tanto en la pantalla como fuera de ella, es una emoción inolvidable”.

    Imagen

    Éstos son los actores de Star Wars: Starfighter

    Junto a la primera imagen de la película, Lucasfilms también reveló al elenco completo de esta cinta:

    • Ryan Gosling
    • Flynn Gray
    • Matt Smith
    • Mia Goth
    • Aaron Pierre
    • Simon Bird
    • Jamael Westman
    • Daniel Ings
    • Amy Adams

    Lamentablemente, lo único que sabemos sobre esta película, es que se va a desarrollar en un periodo del universo de Star Wars que no ha sido explorado en la pantalla grande. Considerando que estamos hablando de una extensa mitología, Star Wars: Starfighter bien podría desarrollarse antes de la trilogía de precuelas, o después de la trilogía de secuelas. En temas relacionados, actor de Darth Vader habla sobre regresar a este papel. De igual forma, director de Dune no quiere hacer una película de Star Wars.

    Imagen

    Vía: Lucasfilms

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Movie Review – Wonder Woman
    Movie Review – Wonder Woman
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Videoreseña – It (Eso)
    Videoreseña – It (Eso)
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix