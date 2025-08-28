Primer vistazo a la nueva película de Star Wars: Starfighter

Con el paso del tiempo, Lucasfilms y Disney se han alejado de las historias de los Skywalker para Star Wars. Esto ha resultado en producciones como Andor y The Mandalorian. Ahora, las compañías por fin están listas para continuar con este camino, pero ahora en la pantalla grande. De esta forma, ya tenemos el primer vistazo a Star Wars: Starfighter.

Por medio de su sitio oficial, Lucasfilms compartió el primer vistazo oficial a Starfighter, en donde podemos ver a Ryan Gosling y Flynn Gray en el set de grabaciones. Junto a esto, Shawn Levy, director de esta entrega, ha compartido un mensaje en donde expresa su emoción por participar en este proyecto. Esto fue lo que comentó:

“Siento una profunda emoción y honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter. Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó, invitándome a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto creativa como personalmente. Star Wars moldeó mi percepción de lo que una historia puede lograr, de cómo los personajes y los momentos cinematográficos pueden perdurar para siempre. Unirme a esta galaxia narrativa con colaboradores tan brillantes, tanto en la pantalla como fuera de ella, es una emoción inolvidable”.

Éstos son los actores de Star Wars: Starfighter

Junto a la primera imagen de la película, Lucasfilms también reveló al elenco completo de esta cinta:

Ryan Gosling

Flynn Gray

Matt Smith

Mia Goth

Aaron Pierre

Simon Bird

Jamael Westman

Daniel Ings

Amy Adams

Lamentablemente, lo único que sabemos sobre esta película, es que se va a desarrollar en un periodo del universo de Star Wars que no ha sido explorado en la pantalla grande. Considerando que estamos hablando de una extensa mitología, Star Wars: Starfighter bien podría desarrollarse antes de la trilogía de precuelas, o después de la trilogía de secuelas. En temas relacionados, actor de Darth Vader habla sobre regresar a este papel. De igual forma, director de Dune no quiere hacer una película de Star Wars.

