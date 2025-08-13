Actor de Star Wars habla sobre volver a ver a Darth Vader en el cine

Estamos ante un punto de quiebre en el mundo de Star Wars, dado que las películas no han tenido ese impulso suficiente para ser rentables desde hace años, a eso se suma que la trilogía final quedó a deber para muchos fanáticos, y eso hace a los ejecutivos pensar si deben de traer de regreso elementos nostálgicos. Uno de esos es justamente Darth Vader, al cual hay personas que lo quieren de vuelta pero otros lo creen innecesario.

Hayden Christensen durante su participación en Fan Expo Boston, declaró que estaría dispuesto “al cien por cien” a retomar su papel como Anakin Skywalker en cualquier nuevo proyecto. Su entusiasmo no sorprende: lleva más de dos décadas vinculado a la saga y su regreso en Ahsoka demostró que mantiene una fuerte conexión profesional y emocional con el personaje. Sin embargo, no todos los fans comparten la misma emoción, sobre todo después de lo que consideran el tropiezo narrativo de Obi-Wan Kenobi.

Christensen señaló que le gustaría explorar más la época de las Guerras Clon, compartir nuevamente escenas con Ewan McGregor y profundizar en diferentes momentos de la vida de Vader, incluida la posibilidad de interpretarlo como espíritu de la Fuerza. Según el actor, todavía hay “material jugoso” que podría aprovecharse, tanto en su faceta heroica como en su etapa como Sith. No obstante, entre los seguidores más veteranos de la saga persiste la sensación de que el personaje ya ha sido explotado en exceso y que su constante aparición en cómics, series y otros productos de Star Warsamenaza con desgastar su leyenda.

La preocupación radica en que Darth Vader, como uno de los villanos más icónicos de la historia, debe preservar su misterio y dramatismo. Para muchos, su arco narrativo quedó perfectamente definido con la trilogía original y las precuelas, por lo que cualquier intento de expandirlo corre el riesgo de restarle impacto. El caso de Obi-Wan Kenobi es citado como ejemplo de cómo una historia adicional mal encajada puede alterar la percepción de un personaje.

Aun así, el interés de Christensen abre la puerta a que Lucasfilm y Disney busquen fórmulas creativas que permitan explorar a Anakin sin necesidad de llevar de nuevo a Vader a la gran pantalla como antagonista principal. Los fans coinciden en que Star Wars todavía tiene un vasto universo narrativo por explotar, pero la clave estará en no abusar de sus figuras más legendarias.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Sería bueno que hablen solo de Anakin, no tal cual de Darth Vader. Pero si quieren hacer cosas originales, mejor.