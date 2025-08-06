Popular actor interpretará a un villano en Star Wars: Starfighter

Hace algunos meses atrás se confirmó la producción de Star Wars: Starfighter, nueva película de la franquicia que tendrá entre sus protagonistas a Ryan Gosling; aunque no se dio mucha más información sobre la misma, lo cual ya empieza a preocupar a los fanáticos. Sin embargo, ya no hay mucho de qué preocuparse, puesto que surgió nueva información relacionada a los participantes dentro del elenco de posibles grandes estrellas.

Matt Smith, conocido por su papel como Daemon Targaryen en House of the Dragon, se unirá al elenco de la película de Lucasfilm protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy. Según fuentes cercanas al proyecto, Smith interpretará a uno de los villanos principales de esta nueva entrega, que se situará cinco años después de los eventos de Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, se sabe que el casting para este personaje clave fue muy competitivo. Finalmente, los productores optaron por Smith como el nuevo antagonista que buscará dejar su huella en la galaxia. El guion fue escrito por Jonathan Tropper, y el rodaje comenzará este otoño, con una fecha de estreno programada para el 28 de mayo de 2027.

La película fue presentada oficialmente durante la Star Wars Celebration en Tokio, donde se reveló que Starfighter será la primera cinta en explorar el periodo posterior a la saga Skywalker. Junto a Smith y Gosling, también se ha confirmado la participación de Mia Goth, sumando así un trío de actores con perfiles muy distintos que prometen dar nueva vida al universo galáctico.

Para Matt Smith, este proyecto marca su entrada definitiva en una de las franquicias más icónicas. Con varios trabajos en camino, incluyendo el thriller Caught Stealing junto a Austin Butler y la serie La muerte de Bunny Monro, su incorporación al mundo de Star Wars lo posiciona como uno de los rostros más solicitados de la industria en la actualidad.

Vía: Deadline

Nota del autor: Primero veamos qué tal sale la película de Mandalorian el próximo año y ya luego que vengan más cosas.











