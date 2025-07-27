Ubisoft revela por qué Star Wars Outlaws fue un desastre

El máximo responsable de Ubisoft, Yves Guillemot, ha atribuido la fría recepción de Star Wars Outlaws a la situación general de la franquicia de ciencia ficción. En una reciente reunión con accionistas, el ejecutivo afirmó que el juego fue lanzado en un momento complicado para la marca, que atraviesa un periodo de desencanto entre parte de su base de seguidores.

Guillemot evitó referirse a los errores técnicos o al diseño repetitivo que han sido señalados por la crítica especializada y la comunidad de jugadores. En cambio, apuntó a factores externos relacionados con la percepción actual de la saga, citando como ejemplo el impacto de entregas recientes como The Rise of Skywalker, The Book of Boba Fett o The Acolyte, que han tenido una acogida desigual.

Críticos y jugadores han manifestado que esta explicación resulta reduccionista, ya que no toma en cuenta los aspectos propios del juego que afectaron su rendimiento.Por lo que terminó por encajar, a pesar de ser una experiencia que quita del foco finalmente la lucha de los Jedi y los Sith.

El juego también enfrentó controversias previas a su salida, cuando Ubisoft fue blanco de acusaciones por incluir contenido con supuesta "agenda política", lo que generó una ola de comentarios polarizados. En este contexto, la compañía intenta justificar los resultados de Outlaws, mientras el debate sigue abierto entre fans y analistas.

Vía: IGN

Nota del autor: La verdad es que aunque no es mal juego, el background de la empresa ya llevaba muy mala reputación.