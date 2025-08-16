    ¿Denis Villeneuve hará una película de Star Wars?

    16/08/2025

    Denis Villeneuve es uno de los directores más aclamados de la industria cinematográfica. Su trabajo con Dune, Blade Runner 2049 y Arrival lo han posicionado como una mente maestra de la ciencia ficción. De esta forma, muchos quieren que tome las riendas de Star Wars. Sin embargo, el director ha dejado en claro que no tiene el más mínimo interés por esto.

    En una entrevista con The Town, Villeneuve reveló que, originalmente, amaba Star Wars, con The Empire Strikes Back siendo una de sus películas en la infancia. Sin embargo, The Return of the Jedi lo hizo cambiar de opinión, alejándolo por completo de esta franquicia. Esto fue lo que comentó:

    “Yo era el público objetivo. Tenía 10 años. Me llegó al cerebro como una bala de plata. Me obsesioné con Star Wars. 'El Imperio Contraataca' es la película que más esperaba en mi vida. La vi mil veces en pantalla. Quedé traumatizado por 'El Imperio Contraataca'. Adoro Star Wars

    Es una larga historia. Tenía 15 años, y mi mejor amigo y yo queríamos tomar un taxi para ir a Los Ángeles y hablar con George Lucas: ¡estábamos furiosos! Resultó ser una comedia para niños... Star Wars se cristalizó en su propia mitología, muy dogmática. Parecía una receta, sin sorpresas

    No sueño con hacer Star Wars”.

    Denis Villeneuve no quiere hacer Star Wars

    Ante sus ojos, Star Wars es una historia de poco interés, con historias que ya todos conocen y poco espacio para crecer. Si bien hay personas que no están de acuerdo con su opinión, al ver el trabajo del director, queda claro que su visión es algo que no se alinea con lo que Disney ha creado en los últimos años. En temas relacionados, Darth Vader podría volver al cine. De igual forma, este será el villano en la siguiente película de Star Wars.

    Vía: Rolling Stones 

