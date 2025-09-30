Demon Slayer: Castillo Infinito supera a Superman en taquilla

No hay duda alguna, Demon Slayer: Infinity Castle es una de las películas más taquilleras del año. Si bien la producción de Ufotable aún está lejos de alcanzar a Lilo & Stitch, la cual supera los mil millones de dólares, la cinta animada ha sobrepasado lo que Superman y Mission: Impossible - The Final Reckoning lograron a nivel internacional.
A casi un mes de su estreno a nivel internacional, Demon Slayer: Infinity Castle ha superado los $616 millones de dólares en taquilla. Considerando que aún hay países en donde la cinta sigue en cartelera, es muy probable que logre escalar la lista de lo más exitoso del año en las siguientes semanas. De esta forma, la producción japonesa ha superado los $615.9 millones de Superman.
Lo más taquillero del año
Aunque $616 millones de dólares es una enorme cantidad de dinero, esto posiciona a la cinta solo el séptimo puesto de las películas más taquilleras del año. Notablemente, Ne Zha 2, una cinta animada de China, está en el primer puesto con $2.2 mil millones de dólares. Esta es la lista completa:
- Ne Zha 2: $2.2 mil millones de dólares
- Lilo & Stitch: $1.04 mil millones de dólares
- A Minecraft Movie: $957.84 millones de dólares
- Jurassic World Rebirth: $867.1 millones de dólares
- How To Train Your Dragon: $635.5 millones de dólares
- F1: $626.5 millones de dólares
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle: $616 millones de dólares
- Superman: $615.9 millones de dólares
- Mission: Impossible - The Final Reckoning: $598.8 millones de dólares
- The Fantastic Four: First Steps: $521.30 millones de dólares
Solo nos queda esperar para ver si Demon Slayer: Infinity Castle sigue escalando esta lista, pero a este ritmo es muy probable que supere a F1 y How to Train Your Dragon. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre la siguiente película de Demon Slayer. De igual forma, este anime llega a la televisión abierta en México.
Vía: GameReactor