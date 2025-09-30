Demon Slayer: Castillo Infinito supera a Superman en taquilla

No hay duda alguna, Demon Slayer: Infinity Castle es una de las películas más taquilleras del año. Si bien la producción de Ufotable aún está lejos de alcanzar a Lilo & Stitch, la cual supera los mil millones de dólares, la cinta animada ha sobrepasado lo que Superman y Mission: Impossible - The Final Reckoning lograron a nivel internacional.

A casi un mes de su estreno a nivel internacional, Demon Slayer: Infinity Castle ha superado los $616 millones de dólares en taquilla. Considerando que aún hay países en donde la cinta sigue en cartelera, es muy probable que logre escalar la lista de lo más exitoso del año en las siguientes semanas. De esta forma, la producción japonesa ha superado los $615.9 millones de Superman.

Lo más taquillero del año

Aunque $616 millones de dólares es una enorme cantidad de dinero, esto posiciona a la cinta solo el séptimo puesto de las películas más taquilleras del año. Notablemente, Ne Zha 2, una cinta animada de China, está en el primer puesto con $2.2 mil millones de dólares. Esta es la lista completa:

Ne Zha 2: $2.2 mil millones de dólares

Lilo & Stitch: $1.04 mil millones de dólares

A Minecraft Movie: $957.84 millones de dólares

Jurassic World Rebirth: $867.1 millones de dólares

How To Train Your Dragon: $635.5 millones de dólares

F1: $626.5 millones de dólares

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle: $616 millones de dólares

Superman: $615.9 millones de dólares

Mission: Impossible - The Final Reckoning: $598.8 millones de dólares

The Fantastic Four: First Steps: $521.30 millones de dólares

Solo nos queda esperar para ver si Demon Slayer: Infinity Castle sigue escalando esta lista, pero a este ritmo es muy probable que supere a F1 y How to Train Your Dragon. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre la siguiente película de Demon Slayer. De igual forma, este anime llega a la televisión abierta en México.

Vía: GameReactor