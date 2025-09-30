Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo

Como estudio, Grasshopper Manufacture siempre se ha caracterizado por presentar experiencias verdaderamente diferentes, no siempre con buenos resultados a nivel artístico, pero indudablemente distintas a lo que hay allá afuera. Hace unos años cuando el primer Let It Die tenía un éxito moderado, se tomó la determinación de crear un estudio aparte que se dedicara por completo a la ya ahora serie. Así fue como nace SuperTrick Games, quienes dentro de unas semanas más nos estarán presentando Let It Die: Inferno, título que otra vez toma un enorme riesgo en ese afán por distanciarse de los demás.
Hace tan solo unos días en el marco de Tokyo Game Show 2025, tuvimos la oportunidad de probar anticipadamente Let It Die: Inferno, el cual, nos pareció que a pesar de tener buenas ideas en muchos de sus apartados, presenta ciertas características, sobre todo a nivel de gameplay, que nos preocupan bastante y que creemos, lo convierten en un proyecto de alto riesgo para su estudio y publisher. Precisamente sobre este punto en específico le preguntamos en entrevista a su director, Shin Hideyuki, quien se encontraba acompañado por el mismísimo Uncle Death, el cual, también participó dando su punto de vista.
“Antes que nada, muchas gracias por la pregunta. Aprecio que consideres que es un juego arriesgado. Me encantan ese tipo de juegos. Si todos estuvieran haciendo juegos sin riesgo, tendríamos el mismo juego una y otra vez. No habría razón de ser. Para nosotros es muy importante que justamente nuestros proyectos tengan algo de riesgo.”, sentenció el directivo.
Una de las experiencias más extrañas que he tenido en mis ya más de 10 años de carrera en esta industria, ha sido justamente parte del encuentro que tuvimos con Let It Die: Inferno en TGS. Verás, el demo consistía en sentarte en una silla que cada determinado tiempo, te daba un choque eléctrico en el trasero, causándote dolor físico. La verdad es que fue una experiencia curiosa, pero que no disfruté para nada, por lo que decidimos preguntar por qué se tomó la determinación de que la gente relacionara a este nuevo título con dolor físico real.
“Cuando estábamos creando este demo pensamos en algo que cualquiera pudiera jugar y entender sin mucha explicación. Esto no representa lo que será el juego una vez que se lance, por cierto. El riesgo es algo importante para nosotros y ese choque eléctrico que sentiste, lo representa.”
Por su propia naturaleza de roguelite, creemos que juegos como Let It Die: Inferno se presentan mucho para estar en un formato portátil. Por ahora, el juego solamente ha sido anunciado para PS5 y PC, por lo que nos tomamos la libertad de preguntar si es que se tenía planeada una versión de Switch 2, más considerando el éxito que está teniendo la plataforma de Nintendo y los buenos resultados que está dando con títulos técnicamente exigentes.
“Me encanta el Nintendo Switch 2. De verdad, me encanta. Definitivamente quiero que el juego esté en Switch 2. Lo vamos a poner en Switch 2. Sobre el Steam Deck, tenemos a un equipo dedicado que está ocupado en que el juego esté verificado para la plataforma”, nos contó con bastante emoción Uncle Death.
Pues ahí lo tienes. La verdad es que no sabemos con exactitud cuál será el resultado final de Let It Die: Inferno cuando se lance este 3 de diciembre en PS5 y PC, pero si de algo hemos quedado convencidos, es de que la gente de SuperTrick Games está sumamente confiada de que por más extraño que es su producto, éste encontrará un nicho de jugadores que lo sepan apreciar.