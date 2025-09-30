    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización

    Por 0 COMENTARIOS30/09/2025 8:08 a. m.

    Desde su lanzamiento el pasado mes de junio, Nintendo ha hecho todo lo posible por ofrecer la mejor experiencia en Switch 2. De esta forma, una nueva actualización para esta consola, así como el original Switch, ya está disponible para todos los usuarios, algo que ayuda a la estabilidad en general del sistema.

    A principios de mes, Nintendo nos entregó la actualización 20.0.0 del Switch y Switch 2. Ahora, para cerrar septiembre, la compañía ha lanzado la versión 20.5.0 para sus plataformas actuales. Lamentablemente, aquí no vemos nuevas funciones o cambios sustanciales a la interfaz. En su lugar, se nos presentan las ya clásicas mejoras de estabilidad general al sistema.

    ¿Hay algo más?

    Si bien Nintendo solo hace mención de la estabilidad en general para el sistema, OatmealDome, famoso minero de datos, ha revelado que en el Switch se actualizó parte del código relacionado con el manejo de cuentas y la hora del sistema. En lo que respecta al Switch 2, no hay detalles claros, pero se cree que se ha mejorado la retrocompatibilidad con algunos títulos.

    Considerando que el Switch 2 utiliza todo lo que llegó al Switch a lo largo de su vida, es probable que pase algo de tiempo antes de que la nueva consola reciba una actualización propia y sustancial. La verdad es que el firmware funciona muy bien en estos momentos, y si bien hay varios detalles que los fans esperan que cambien en un futuro, por el momento las cosas se mantendrán tal cual lo han hecho por años.

    Recuerda, la actualización 20.5.0 ya está disponible en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. De igual forma, estos son los detalles técnicos de Resident Evil Requiem en Switch 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Desde su lanzamiento, no hemos visto alguna actualización sustancial para el Switch 2, lo cual tiene mucho sentido. Es muy probable que pase algo de tiempo antes de que la nueva consola reciba algún agregado importante. Lo importante es que todo funciona, y si bien algunas cosas pueden mejorar, la idea de ver temas y otros agregados similares suena casi imposible.

    Vía: Nintendo 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
