El Nintendo Switch 2 bajaría de precio

A lo largo de esta generación, las consolas han aumentado de precio de forma considerable por una o varias razones. De esta forma, todos estaban esperando que lo mismo sucediera con el Nintendo Switch 2, especialmente considerando el peligro que representan los aranceles de Estados Unidos. Sin embargo, parece que este no será el caso.

Para celebrar el lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A, Nintendo tiene pensado lanzar un paquete con este juego y el Switch 2, el cual va a estar disponible a €499 euros. Sin embargo, hace un par de días esta combinación recibió un descuento, y ahora está disponible a €469 euros, el cual podría ser el precio final y permanente de este bundle.

¿El Switch 2 va a bajar de precio?

Aunque muchos han señalado que esta rebaja de precio solo es momentánea, Billbil-kun, famoso insider, ha comentado que este sería el precio definitivo de cualquier paquete que incluya el Switch 2 y un juego. Esto ha tomado por sorpresa a más de uno, ya que de ser cierta la información, estaríamos ante la primera rebaja de precio de esta nueva consola.

Por su parte, Nintendo no ha confirmado si este sería el nuevo precio de los paquetes de Switch 2, y si este cambio llegará a otras regiones más allá de Europa. Solo nos queda esperar al 16 de octubre, día en que estará disponible Pokémon Legends: Z-A, para ver qué sucederá con este caso. En temas relacionados, ya está disponible la nueva actualización para el Switch 2. De igual forma, estos son los detalles técnicos de Resident Evil: Requiem en esta consola.

Nota del Autor:

La idea de que una consola baje de precio ya no es algo seguro, lo cual es muy lamentable. Dudo mucho que este sea el nuevo precio de los paquetes del Switch 2, ya que estamos hablando de una rebaja a solo unos meses de su lanzamiento, y esto solo sucede con fracasos, algo que esta consola no es.

