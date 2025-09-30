    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/09/2025 11:30 a. m.

    A lo largo de esta generación, las consolas han aumentado de precio de forma considerable por una o varias razones. De esta forma, todos estaban esperando que lo mismo sucediera con el Nintendo Switch 2, especialmente considerando el peligro que representan los aranceles de Estados Unidos. Sin embargo, parece que este no será el caso.

    Para celebrar el lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A, Nintendo tiene pensado lanzar un paquete con este juego y el Switch 2, el cual va a estar disponible a €499 euros. Sin embargo, hace un par de días esta combinación recibió un descuento, y ahora está disponible a €469 euros, el cual podría ser el precio final y permanente de este bundle.

    ¿El Switch 2 va a bajar de precio?

    Aunque muchos han señalado que esta rebaja de precio solo es momentánea, Billbil-kun, famoso insider, ha comentado que este sería el precio definitivo de cualquier paquete que incluya el Switch 2 y un juego. Esto ha tomado por sorpresa a más de uno, ya que de ser cierta la información, estaríamos ante la primera rebaja de precio de esta nueva consola.

    Por su parte, Nintendo no ha confirmado si este sería el nuevo precio de los paquetes de Switch 2, y si este cambio llegará a otras regiones más allá de Europa. Solo nos queda esperar al 16 de octubre, día en que estará disponible Pokémon Legends: Z-A, para ver qué sucederá con este caso. En temas relacionados, ya está disponible la nueva actualización para el Switch 2. De igual forma, estos son los detalles técnicos de Resident Evil: Requiem en esta consola.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La idea de que una consola baje de precio ya no es algo seguro, lo cual es muy lamentable. Dudo mucho que este sea el nuevo precio de los paquetes del Switch 2, ya que estamos hablando de una rebaja a solo unos meses de su lanzamiento, y esto solo sucede con fracasos, algo que esta consola no es.

    Vía: Nintenderos 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    El Switch y Switch 2 reciben nueva actualización
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    Este es el internet móvil más barato en México
    Este es el internet móvil más barato en México
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo