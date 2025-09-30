    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS30/09/2025 8:31 a. m.

    Oficialmente, el LEGO Game Boy estará a la venta a partir del día de mañana, 1 de octubre. Sin embargo, Amazon no pudo esperarse, ya que en estos momentos los usuarios de esta plataforma ya pueden pedir esta pieza de colección y conseguirla antes de lo que LEGO había planeado.

    Desde el día de ayer, 29 de septiembre, los usuarios de Amazon en Estados Unidos comenzaron a recibir correos confirmando que el LEGO Game Boy les llegaría el 30 de septiembre, 24 horas antes del lanzamiento oficial de este producto. Incluso aquellos que no pre-ordenaron, pero realizaron el pedido a inicios de semana, recibirán esta figura antes de lo esperado.

    Nintendo y LEGO

    Si bien esta no es la primera colaboración entre Nintendo y LEGO, esta nueva pieza de colección ha llamado la atención por sus detalles y forma. El LEGO Game Boy recrea efectivamente la consola portátil a una escala de 1:1 y se ve espectacular. Junto a esto, aquí encontramos una serie de detalles que los fans fácilmente podrán reconocer. 

    El LEGO Game Boy fue creado para ser exhibido, no para jugar. El paquete también incluye un soporte y numerosas pantallas lenticulares que dan la impresión de que la imagen se mueve al mirarla desde diferentes ángulos. Aquí encontramos cartuchos de Super Mario Land y The Legend of Zelda: Link's Awakening

    Te recordamos que LEGO Game Boy, oficialmente, estará a la venta el 1 de octubre del 2025. Sin embargo, Amazon ya está vendiendo este producto. En temas relacionados, LEGO confirma control de SEGA Genesis. De igual forma, filtran los nuevos sets de The Legend of Zelda.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Aunque no soy fan de coleccionar LEGO, es imposible no admirar a todos aquellos que pasan horas y horas construyendo estos sets. Con la llegada del LEGO Game Boy, parece que por fin ha llegado un modelo para el público más grande, con un precio accesible. 

    Vía: IGN

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Review – Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Dan los detalles técnicos de Resident Evil 9 en Switch 2
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    Nintendo explica cómo eligieron los botones de sus controles
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    La expansión de Megaevolución ya está disponible en Pokémon TCG
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Nuevo tráiler de Zootopia 2 nos presenta la canción de Shakira
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    Anuncian que el sitio Anime Onegai cerrará muy pronto
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    WhatsApp añadirá nuevas funciones en México
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    La secuela de La Red Social estrenará este día
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, llama ignorante a Emma Watson
    Este es el internet móvil más barato en México
    Este es el internet móvil más barato en México
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Los Simpson tendrán una nueva película
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado
    Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado
    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año
    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo