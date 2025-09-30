Amazon vende el LEGO Game Boy antes de tiempo

Oficialmente, el LEGO Game Boy estará a la venta a partir del día de mañana, 1 de octubre. Sin embargo, Amazon no pudo esperarse, ya que en estos momentos los usuarios de esta plataforma ya pueden pedir esta pieza de colección y conseguirla antes de lo que LEGO había planeado.

Desde el día de ayer, 29 de septiembre, los usuarios de Amazon en Estados Unidos comenzaron a recibir correos confirmando que el LEGO Game Boy les llegaría el 30 de septiembre, 24 horas antes del lanzamiento oficial de este producto. Incluso aquellos que no pre-ordenaron, pero realizaron el pedido a inicios de semana, recibirán esta figura antes de lo esperado.

Nintendo y LEGO

Si bien esta no es la primera colaboración entre Nintendo y LEGO, esta nueva pieza de colección ha llamado la atención por sus detalles y forma. El LEGO Game Boy recrea efectivamente la consola portátil a una escala de 1:1 y se ve espectacular. Junto a esto, aquí encontramos una serie de detalles que los fans fácilmente podrán reconocer.

El LEGO Game Boy fue creado para ser exhibido, no para jugar. El paquete también incluye un soporte y numerosas pantallas lenticulares que dan la impresión de que la imagen se mueve al mirarla desde diferentes ángulos. Aquí encontramos cartuchos de Super Mario Land y The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Te recordamos que LEGO Game Boy, oficialmente, estará a la venta el 1 de octubre del 2025. Sin embargo, Amazon ya está vendiendo este producto. En temas relacionados, LEGO confirma control de SEGA Genesis. De igual forma, filtran los nuevos sets de The Legend of Zelda.

Nota del Autor:

Aunque no soy fan de coleccionar LEGO, es imposible no admirar a todos aquellos que pasan horas y horas construyendo estos sets. Con la llegada del LEGO Game Boy, parece que por fin ha llegado un modelo para el público más grande, con un precio accesible.

Vía: IGN