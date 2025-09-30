Filtración revela nuevo DualSense con batería removible

A lo largo de esta generación, Sony se ha encargado de crear varias revisiones de su hardware sin que muchos se enteren. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que la compañía ya estaría trabajando en un DualSense con un batería externa removible, algo que estaría disponible este mismo año.

De acuerdo con Graczdari, quien previamente filtró Microsoft Flight Simulator en PS5 y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Sony está trabajando en una nueva versión del DualSense, el cual tendría una batería removible, y estaría disponible en noviembre de este mismo año.

¿Control con baterías?

Aunque los detalles no son del todo claros en estos momentos, la información de Graczdari indicaría que el nuevo DualSense no utilizaría baterías AA, como el control de Xbox, sino que literalmente tendría una batería que puedes sacar y poner. Esto nos daría la oportunidad de cambiar de pila inmediatamente, o incluso usar una que tenga mayor vida.

Al igual que otros trabajos de este estilo, se espera que el nuevo DualSense llegue a sustituir a los modelos actuales. A la par, se menciona que el PlayStation 5 Pro también tenga una revisión. Esta nueva versión utilizará un 3% menos de energía que el modelo actual e incluirá uno de los controladores DualSense revisados.

Como sucede en estos casos, PlayStation no ha confirmado o negado esta filtración. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el DualSense en un futuro. En temas relacionados, ya está disponible la nueva actualización de este control. De igual forma, Sony reduce la memorable del PS5 Slim Digital Edition.

Nota del Autor:

La idea de tener pilas recargables suena interesante, pero también es algo que rompería con la idea que PlayStation nos ha vendido con sus controles desde el PS3. Lo extraño es que quieran implementar esto en solo unos meses, y no como parte de lo que será el PS6.

Vía: VGC