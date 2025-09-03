    Sony reduce la memoria en el PS5 Digital Edition

    Por 0 COMENTARIOS03/09/2025 8:37 a. m.

    Una de las mayores quejas del PlayStation 5, es su memoria. Aunque la caja menciona que la consola tiene 1 TB de memoria, en práctica es menos. Ahora, se ha revelado que una reedición de la consola está en camino, la cual disminuirá aún más el espacio disponible para la instalación de actualizaciones y juegos.

    De acuerdo con Billbil-Kun, un PS5 Digital Edition con memoria de 825 GB está en camino. Aunque por el momento no hay información por parte de Sony, el insider señala que este hardware, al menos en su lanzamiento, solo estaría disponible en Europa. Junto a esto, se espera que el precio de €499 euros se mantenga intacto.

    Una consola con menos memoria

    Ahora, Billbil-Kun también ha señalado que la reducción de memoria solo se verá aplicado al PS5 Digital Edition. Las consolas con lector de discos no sufrirán algún cambio en este apartado. Considerando que en la edición digital todos los juegos tendrán que descargarse, esta es una terrible noticia para aquellos que tienen pensado comprarse este hardware en Europa.

    Aunque se desconoce a ciencia cierta qué ha causado este cambio, es muy probable que esta sea una respuesta por parte de Sony ante el incremento de precio de componentes. De igual forma, no se descarta que algo similar logre ser replicado fuera de Europa. Sin duda alguna, una terrible noticia para el público.

    El PS5 ha aumentado de precio

    A lo largo de esta generación, el PlayStation 5, en lugar de bajar de precio, ha aumentado de forma considerable. Actualmente, un PS5 Digital Edition vale €100 euros más en comparación con lo que vimos en su lanzamiento, por lo que la reducción de memoria es un golpe más que no será del agrado del público en general.

    Solo nos queda esperar para conocer más información por parte de Sony, aunque es probable que la compañía no comparta algún comunicado y simplemente lance esta nueva versión del PS5 Digital Edition. En temas relacionados, surge nuevo reporte sobre la portátil de PlayStation. De igual forma, el DualSense de Astro Bot está de regreso.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es increíble que la consola que solamente es digital tenga menos memoria. Para los usuarios de estos PSS5 Digital Edition revisados, tener una memoria SSD será una necesidad, algo que no es barato realmente. Eso, o tener que borrar juegos de forma constante.

    Vía: VGC 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
