El DualSense de Astro Bot está de regreso

    A lo largo de esta generación, Sony y múltiples compañías han lanzado diferentes ediciones especiales del DualSense. Sin embargo, no todos han logrado agregar estos controles a su colección, y es que las unidades son limitadas, y las reventas exigen mucho dinero a cambio. Afortunadamente, PlayStation nos dará una segunda oportunidad para conseguir el DualSense de Astro Bot.

    Junto al lanzamiento de Astro Bot el año pasado, PlayStation también puso a la venta un DualSense edición especial, el cual destaca al tener los ojos de Astro Bot en el touchpad. Si no tuviste la suerte de conseguir una de estas piezas de hardware, te dará gusto escuchar que este control volverá a estar a la venta, pero con un cambio importante.

    ¿Nuevo control?

    Aunque el nuevo DualSense es básicamente idéntico a la edición que llegó el año pasado, hay un cambio muy importante. En lugar de los ojos abiertos en el touchpad, ahora encontramos unos ojos entrecerrados, los cuales expresan alegría. Más allá de eso, el diseño y la textura del control siguen siendo las mismas.

    Todos los interesados podrán pre-ordenar el control a partir del 12 de septiembre en PlayStation Direct y otras tiendas participantes, y el producto final llegará a nuestras manos el 30 de octubre. Notablemente, el precio no ha sido revelado. Si bien el DualSense que vimos el año pasado estaba disponible en $80 dólares, es probable que esta nueva versión llegue en $85, similar al DualSense de The Last of Us que estuvo a la venta a principios del 2025.

    Recuerda, el nuevo DualSense de Astro Bot estará a la venta a partir del 30 de octubre, y si no quieres enfrentarte a los revendedores, será mejor que te apresures a conseguir esta pieza de hardware. En temas relacionados, PlayStation quiere más juegos como Astro Bot. De igual forma, puedes conocer más sobre los DualSense aquí.

    Imagen

    Nota del Autor:

    El DualSense de Astro Bot es, probablemente, mi favorito de todos los que han salido. No solo se ve espectacular, sino que se siente mucho mejor en las manos. Es una gran sensación que todos los usuarios del PlayStation 5 deberían sentir al menos una vez en sus vidas.

    Vía: PlayStation 

