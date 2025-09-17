    28 Years Later llega a Netflix esta semana

    28 Years Later se posiciona como una de las mejores películas de terror del año. Después de mucho tiempo de espera, la tercera entrega en esta icónica franquicia de zombis llegó a los cines hace unos meses, y si no tuviste la oportunidad de ver esta entrega en la pantalla grande, te dará gusto escuchar que 28 Years Later llegará a Netflix esta misma semana.

    Así es, se ha confirmado que 28 Years Later estará disponible en Netflix el próximo 20 de septiembre del 2025. Esto le dará a todos los usuarios de esta plataforma la oportunidad de ver una de las mejores cintas del año. Junto a esto, una secuela ya está en desarrollo, y estará disponible a principios del siguiente año, por lo que los fans estarán listos para esta entrega.

    El éxito de 28 Years Later

    En su momento, 28 Years Later recaudó $150.1 millones de dólares a nivel mundial. Con un presupuesto de $60 millones de dólares, la cinta fue un éxito moderado. Junto a esto, la película fue amada por los críticos y el público en general, por lo que una secuela fue aprobada inmediatamente, dejando en claro el potencial de esta franquicia. 

    28 Years Later: The Bone Temple llegará a los cines el 16 de enero del 2026. Por su parte, 28 Years Later estará disponible en Netflix el próximo 20 de septiembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Splinter Cell: Deathwatch. De igual forma, te decimos cuándo es que la tercera temporada de House of the Dragon estará disponible.

    Vía: Forbes

