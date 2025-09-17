Nuevo tráiler de la serie de Splinter Cell: Deathwatch para Netflix

En los últimos años, Netflix se ha encargado de producir varias series animadas inspiradas en videojuegos. Además de su relación con Konami, el gigante de streaming también ha colaborado con Ubisoft. Ahora, y después de años en desarrollo, por fin tenemos un nuevo tráiler de Splinter Cell: Deathwatch, la nueva producción que nos dará la oportunidad de volver a este mundo de sigilo y espionaje.

Recientemente, IGN compartió un nuevo tráiler de Splinter Cell: Deathwatch, serie animada que se desarrolla después de los eventos de los juegos de Ubisoft, revistando algunos de los eventos representados en Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory de 2005. Esto fue lo que comentó Derek Kolstad, creador de John Wick y showrunner de esta producción:

“Me permitieron hacer a un viejo Sam y usar todo lo de los videojuegos y todos los elementos secundarios como parte de su currículum pasado. Eso me pareció divertido. [La historia] respeta los juegos que amaba y al personaje que adoraba”.

Un viejo Sam Fisher

Notablemente, Splinter Cell: Deathwatch nos presenta a un Sam Fisher viejo, y si bien aún está en duda la canonicidad de este proyecto, esto significaría que la historia se lleva a cabo después de todos los juegos. Junto a esto, se ha revelado que Liev Schreiber será el encargado de interpretar a este protagonista, sustituyendo a Michael Ironside, quien le ha dado vida a este personaje en los videojuegos.

Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta serie. Splinter Cell: Deathwatch llegará a Netflix el próximo 14 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la segunda temporada del anime de Devil May Cry. De igual forma, ya tenemos más información sobre el remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Nota del Autor:

Splinter Cell: Deathwatch tiene el potencial de revivir el interés general por la serie. Ha pasado mucho tiempo desde la última entrega en esta franquicia, y los fans piden a gritos un nuevo juego o un remake. De esta forma, la producción de Netflix bien podría ser el inicio de una nueva era para las aventuras de Sam Fisher.

Vía: IGN