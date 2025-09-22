Primer tráiler de la película de The Mandalorian & Grogu

Han pasado años desde que el universo de Star Wars llegó a la pantalla grande. El fracaso crítico de The Rise of Skywalker alejó a Lucasfilm y Disney de los cines, pero parece que están listos para llevar a cabo su triunfal regreso, aunque no lo harán acompañados de Luke u otro personaje clásico, sino que The Mandalorian & Grogu será la estrella. Es así que ya tenemos el primer tráiler de esta esperada película.

Hace unos momentos, Lucasfilm compartió el primer tráiler oficial de The Mandalorian & Grogu, película que continuará las aventuras de este dúo, quienes han protagonizado varias temporadas de su propia serie en Disney+. El avance nos muestra a los protagonistas en una misión que los llevará a enfrentarse a un grupo Imperial que amenaza a la galaxia.

Star Wars regresa a la pantalla grande

Este es solo el inicio para el gran regreso de Star Wars a la pantalla grande. Junto a The Mandalorian & Grogu, Lucasfilms está trabajando en Star Wars: Starfighter, una nueva aventura protagonizada por Rey, una cinta a cargo de Dave Filoni y otra en las manos de James Mangold. Junto a esto, hay varios proyectos en puerta, pero que aún no han comenzado producción y siguen en duda.

De esta forma, The Mandalorian & Grogu marca el inicio de una nueva etapa para Star Wars en el cine, una que deja de lado a la familia Skywalker, para enfocarse en el extenso universo creado por George Lucas. Solo nos queda esperar para ver si estos proyectos logran tener el impacto en taquilla esperado por Disney.

Te recordamos que The Mandalorian & Grogu llegará a los cines el próximo 22 de mayo del 2026. En temas relacionados, este es el primer vistazo a la película de Star Wars: Starfighter. De igual forma, Denis Villeneuve habla sobre participar en este universo.

Vía: Star Wars