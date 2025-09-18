    Primer vistazo a Ryan Gosling para la película Star Wars: Starfighter

    Por 0 COMENTARIOS18/09/2025 7:43 p. m.
    Los fans tienen sus dudas sobre la película

    En caso de que algunos fanáticos no lo recuerden muy bien, durante el gran último evento de Star Wars se presentó la cinta de Starfighter, continuación oficial de la saga que tendrá nuevos protagonistas que se alejan del entorno Skywalker, con problemáticas más realistas. Y para sorpresa de la comunidad, Ryan Gosling fue uno de los actores seleccionados para protagonizar; hablando del tema, noticias nuevas surgieron recientemente.

    El director Shawn Levy compartió en Instagram la primera imagen oficial. La fotografía muestra a Gosling acompañado del joven actor Flynn Gray en un set de rodaje ubicado en el Mar Mediterráneo.

    En la publicación, Levy escribió: “En algún lugar del mar Mediterráneo #Starfighter”, confirmando así el avance de la producción que se encuentra en plena filmación. El proyecto reúne un reparto de primer nivel encabezado por Gosling y en el que también figuran Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams.

    Aquí la puedes ver:

    Imagen

    El guion corre a cargo de Jonathan Tropper y, de acuerdo con lo confirmado, la trama se desarrolla cinco años después de los sucesos de Star Wars: Episodio IXEsto deja en claro que la historia no se enmarca dentro de la saga de los Skywalker, sino que busca expandir el universo con nuevas perspectivas y protagonistas.

    Con estreno previsto para el 28 de mayo de 2027, Starfighter cuenta con producción de Shawn Levy y Kathleen Kennedy, mientras que Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen participan como productores ejecutivos. La expectativa en torno al filme crece conforme se revelan nuevos detalles de lo que promete ser uno de los grandes eventos cinematográficos de la franquicia.

    Los fans podrán ver la película de Mandalorian & Grogu en 2026 mientras esperan el siguiente capítulo.

    Vía: Deadline

    Imagen

    Nota del autor: Esta nueva película se ve prometedora. Ojalá el gran regreso de la saga al cine valga la pena.


    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
