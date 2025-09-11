Revelan dónde estaban los caballeros de Ren de Star Wars

La respuesta que tanto se pedía

Parece broma, pero ya pasaron casi seis años desde que terminó la última trilogía de películas de Star Wars, misma que no fue del agrado total de los fanáticos que querían una continuación digna, solo pocos elementos se lograron salvar de estas producciones, gustando mucho el personaje de Kylo Ren. Sin embargo, respecto a este último, siempre quedó una duda que jamás se resolvió y hasta pudo olvidarse con el pasar de la historia.

Una de las grandes incógnitas de la trilogía por fin ha sido respondida. Diez años después del estreno de El despertar de la Fuerza, se confirmó de manera oficial qué ocurrió con los Caballeros de Ren durante los episodios VII y VIII. A pesar de la expectación generada por su enigmática presentación, los personajes quedaron relegados a un papel menor en pantalla, algo que ahora encuentra justificación en el canon actual.

Los Caballeros de Ren, concebidos como una hermandad de saqueadores y usuarios de la fuerza que seguían la llamada “Sombra”, tuvieron mayor desarrollo en cómics y novelas que en el cine. Su trasfondo fue explorado en El Ascenso de Kylo Ren, donde se reveló que Ben Solo asumió el liderazgo tras derrotar al anterior portador del título, conocido simplemente como Ren. Sin embargo, durante los sucesos de las primeras dos películas de la nueva trilogía, el grupo desapareció de escena por razones más complejas.

De acuerdo con Star Wars: El legado de Vader, obra escrita por Charles Soule, tras un periodo de saqueos exitosos bajo Kylo, la Primera Orden y Snoke decidieron apartarlos de su aprendiz. El Líder Supremo llegó a ordenar su eliminación, lo que obligó a los Caballeros a huir. En este punto, un nuevo personaje, Tava Ren, asumió el mando y mantuvo al grupo en las sombras mientras Ben Solo se consolidaba como el principal discípulo de Snoke.

Detrás de las cámaras, J.J. Abrams y Rian Johnson confirmaron que la ausencia del grupo en los filmes se debió a cuestiones narrativas. Johnson incluso consideró incluirlos en lugar de los guardias pretorianos de Snoke en Los Últimos Jedi, pero descartó la idea para no desperdiciar a los personajes. El resultado fue que, más allá de su breve aparición en El Ascenso de Skywalker, los Caballeros de Ren encontraron en los cómics el espacio que nunca tuvieron en pantalla.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Es bastante cierto que nunca los mostraron, pero al menos los seguidores totales de la franquicia conocían la verdad.