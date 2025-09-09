    Se filtra nueva imagen del remake de Star Wars: KOTOR

    09/09/2025 4:47 p. m.

    El remake que ya tardó mucho

    Quizá algunos no lo recuerden bien, pero a los inicios de generación de PlayStation 5 se mostró en uno de los directos que Star Wars: Knights of the Old Republic tendría un remake con todas las bondades que ofrece la tecnología actual. Sin embargo, desde ese teaser no se ha visto nada más y las noticias del proyecto son escasas. Sin embargo, no significa que el juego esté descartado, lo cual alegrará a los fans.

    El esperado juego volvió a dar señales de vida, aunque no de la forma que muchos esperaban. Tras cuatro años de silencio desde su anuncio en 2021 por parte de Aspyr y PlayStation, se ha filtrado en línea un arte conceptual que muestra cómo luciría Kashyyyk, el planeta natal de los wookiees, en esta versión renovada del clásico.

    La ilustración revela un entorno más denso y vibrante que el visto en el juego original de 2003. Las aldeas entre las copas de los árboles aparecen con edificaciones más amplias, pasarelas interconectadas y una ambientación más cercana a la de las películas de Star Wars. Aunque se trata de una sola imagen, bastó para que la comunidad imaginara cómo podrían transformarse otros escenarios icónicos como Taris o Manaan bajo esta propuesta visual.

    Sin embargo, el panorama alrededor del remake sigue siendo incierto. El proyecto cambió de manos en 2022, pasando de Aspyr a Saber Interactive, y no se sabe con certeza cuánto del trabajo original, incluido este arte conceptual, se mantiene. Incluso la propia Sony alimentó las dudas al retirar de sus redes el tráiler de presentación, lo que generó especulaciones sobre el futuro del título y la viabilidad de su desarrollo.

    El remake de Star Wars: KOTOR fue anunciado inicialmente como una exclusiva para PlayStation, lo que aumentó la expectativa en torno a su lanzamiento. No obstante, los constantes retrasos, la falta de información oficial y la desaparición de materiales promocionales han sembrado incertidumbre entre los jugadores. Por ahora, este vistazo a Kashyyyk es un recordatorio tanto del potencial del proyecto como de la frustración de una comunidad que teme que el juego nunca salga.

    Nota del autor: El salto gráfico será enorme, pero a costa de un desarrollo de muchos años. Quizá hasta la siguiente generación.

