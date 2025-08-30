    El remake de Los Inmortales será una realidad

    30/08/2025

    Highlander, también conocida como Los Inmortales en nuestra región, es una de las películas de acción más recordadas de la década de 1980. De esta forma, solo era cuestión antes de que un remake llegara a Hollywood. Ahora, se ha revelado que este proyecto por fin avanza, con todo y Henry Cavill en el papel de Connor MacLeod.

    Llegar a este punto no ha sido sencilla, y es que el remake de Highlander ha estado pasando de escritorio a escritorio en Hollywood por una década. Afortunadamente, Chad Stahelski, director que reconocerás por su trabajo en la serie de John Wick, y Henry Cavill se mantuvieron firmes con esta propuesta, y en septiembre de este año por fin comenzará la producción de este remake. 

    Para lograr crear un remake que no solo sea un homenaje, sino que también eleve la experiencia original, Stahelski y Cavill tiene el apoyo de un buen equipo. El guion recae en Ryan Condal, actual showrunner de House of the Dragon y profundo conocedor de las sagas fantásticas; así como Michael Finch, que firmó John Wick 4; y Kerry Williamson, con experiencia en thrillers como Siete hermanas.

    Además de Cavill, Russell Crowe asume el papel del inmortal egipcio Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, interpretado originalmente por Sean Connery. Dave Bautista, por su parte, encarnará a Kurgan, el temible villano que en la versión de 1986 estuvo a cargo de Clancy Brown. A ellos se une Marisa Abela como Brenda, la historiadora que Roxanne Hart inmortalizó en el clásico. Por último, tenemos a Karen Gillan, encargada de Heather, la esposa de Connor, a la que dio vida Beatie Edney en la película original.

    Lamentablemente, aún tendremos que esperar para disfrutar de esta película, puesto que el remake de Highlander estará disponible hasta el 2026. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer vistazo a la siguiente película de Star Wars. De igual forma, KPop Demon Hunters tendrá una secuela.

