KPop Demon Hunters podría tener una secuela

KPop Demon Hunters se ha convertido en toda una sensación. La colaboración entre Sony y Netflix ha resultado ser un éxito rotundo, convirtiéndose en la cinta de inglés más vista en la plataforma de streaming. Como era de esperarse, las compañías ya están buscando la forma de expandir esta propiedad, y eso incluye una secuela.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Netflix y Sony ya están en pláticas para crear una secuela de KPop Demon Hunters. Considerando que las dos compañías tienen que llegar a un acuerdo, por el momento no hay información oficial, aunque tomando en cuenta su éxito monumental, es muy probable que las empresas encuentren un punto medio rápidamente.

Un éxito inesperado

KPop Demon Hunters formó parte de un acuerdo comercial entre Netflix y Sony firmado en el 2021. En su momento, se estableció que el gigante de streaming se encargaría de financiar la producción de $100 millones de dólares, y también le pagaría a Sony el 25% de esta cifra. Aunque este trato fue visto como algo muy favorable para los dueños de Spider-Man, tras ver el impacto que ha tenido esta cinta, muchos han señalado que Sony cometió un error.

Nadie esperaba que KPop Demon Hunters fuera un éxito, ya que es una producción de una directora sin renombre y sin alguna estrella de Hollywood. Sin embargo, el resultado ha superado cualquier expectativa. En solo unos días, la cinta se posiciona en la cima de Netflix, y un pequeño estreno en cines también resultó en una sustancial cantidad de dinero recaudado. Esto sin mencionar la mercancía y el desempeño en plataformas como Spotify.

¿Cuándo llegará KPop Demon Hunters 2?

Si bien la fiebre por KPop Demon Hunters está al tope en estos momentos, una película animada de este calibre no puede llegar el siguiente año. Considerando que Sony Pictures Imageworks, el estudio de animación de la cinta, está trabajando en Spider-Man: Beyond the Spiderverse, así como en otros proyectos, es muy probable que pasen un par de años antes de ver de regreso a Rumi, Mira y Zoey.

Solo nos queda esperar para ver si la popularidad de KPop Demon Hunters logra sobrevivir el paso del tiempo. En temas relacionados, la nueva película de Godzilla fue grabada en México. De igual forma, HBO Max sube de precio en nuestro país.

Vía: The Hollywood Reporter