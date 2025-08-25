La nueva película de Godzilla fue grabada en México

La Ciudad de México fue invadida por Godzilla durante el fin de semana. Si tuviste la oportunidad de visitar Paseo de Reforma, te habrás dado cuenta de que esta famosa avenida fue usada como el escenario principal para la siguiente del Monsterverse, algo que tomó por sorpresa a más de una persona, pero que otros aprovecharon para correr como si el mismo Rey de los Monstruos estuviera detrás de ellos.

Como informó la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, durante el pasado 23 de agosto se llevaron a cabo las filmaciones de Godzilla vs. Kong: Supernova desde la Columna de Independencia hasta la Glorieta de la Diana Cazadora. De igual forma, el Palacio de Bellas Artes también sirvió como fue usado para las grabaciones, algo que muchos usuarios compartieron en redes sociales.

Jajaja... La verdad, me parece bien que “Godzilla X Kong: Supernova” se esté filmando en Av. Reforma, acá en la CDMX. Es una de las avenidas más bonitas de todo México y no está toda verguiada'.



Supongo que cuando quieran filmar escenas de un México devastado, irán a Ecatepec. pic.twitter.com/eqobgzKv0I — El Zombie II (@DimeFred2) August 25, 2025

Godzilla en México

Notablemente, esta no es la primera vez que una de estas películas es filmada en México, puesto que la Plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico fue usada para Godzilla: King of the Monsters. Aunque por el momento no hay detalles sobre esta nueva producción, las filmaciones de los fans han dejado en claro que hubo una gran participación de extras.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con México en esta película, pero es probable que tengamos que enfrentarnos a una bestia enorme. Te recordamos que Godzilla vs. Kong: Supernova llegará a los cines hasta el 26 de marzo del 2026. En temas relacionados, Godzilla Mines One 2 será una realidad. De igual forma, importante película de Godzilla deja Netflix.

Vía: TikTok