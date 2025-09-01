    Filtran gameplay de Star Wars Outlaws en Switch 2

    01/09/2025 11:14 a. m.

    Aunque el gran lanzamiento de la semana es Hollow Knight: Silksong, Ubisoft también tiene pensado lanzar Star Wars Outlaws en Nintendo Switch 2 el próximo 4 de septiembre. Si bien la compañía francesa ha evitado compartir mucha información sobre el rendimiento de este juego, algo que ha creado más de una sospecha sobre el producto final, una filtración nos ha dado el primer vistazo a este controversial juego corriendo en la consola de la Gran N.

    Aunque Ubisoft y Nintendo no han compartido mucho material relacionado con Star Wars Outlaws en Switch 2, el usuario conocido como mataleao ha logrado conseguir una copia de este título antes de su lanzamiento oficial, y ha compartido 40 minutos de gameplay. Este material ha logrado sorprender a más de uno, y es que el desempeño es mejor de lo esperado.

    ¿Star Wars Outlaws corre mal en Switch 2?

    Previo a esta filtración, varios medios tuvieron la oportunidad de jugar un previo de Star Wars Outlaws en Switch 2 durante PAX West 2025, y las primeras reacciones no fueron positivas. Sitios como GVG señalaron que este port tenía un mal rendimiento, e incluso se mencionó que Nintendo no permitió la filmación de este juego.

    Ahora, es importante mencionar que la filtración nos muestra a Star Wars Outlaws funcionando en dock, en donde hay un par de detalles relacionados con la resolución y el pop-in, aunque nada tan grave como muchos esperaban. Por el momento no hay algún video que nos muestre cómo funciona este juego en portátil, en donde es probable que los problemas de resolución y framerate que algunas han señalado tengan una mayor presencia.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver si este es un port que todos los usuarios de Switch 2 deben de tener, o si es mejor ignorar y mejor jugar Silksong. Te recordamos que Star Wars Outlaws llegará al Switch 2 el próximo 4 de septiembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer vistazo oficial a la siguiente película de Star Wars. De igual forma, los fans tienen problemas con Elden Ring en Switch 2.

    Nota del Autor:

    Con este tipo de experiencias, parece que el resultado va a variar constantemente. Star Wars Outlaws seguramente tiene secciones que van a funcionar muy bien en Switch 2, mientras que tal vez hay partes en donde el rendimiento estará por debajo de lo esperado.

    Vía: mataleao 

