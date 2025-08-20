    Jugadores tienen problemas al jugar Elden Ring en Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS20/08/2025 5:23 p. m.

    Será la misma situación que con Switch 1

    Hace algunos meses en la presentación de Switch 2, muchas empresas de terceros mostraron los lanzamientos que llegarían a la consola, incluyendo Elden Ring, la última gran creación de FormSoftware que no pudo llegar a la antecesora por cuestiones técnicas. Y ahora que está en camino al nuevo dispositivo, el título se está presentando en ferias de videojuegos, donde los jugadores lo pueden probar; pero, parece que la recepción no es tan positiva.

    Gamescom 2025 ha servido de escenario para que Nintendo presente varios de los títulos que llegarán a su consola. Entre ellos destacó Elden Ring: Tarnished Edition, una reedición del aclamado RPG  que incluye el juego base, la expansión Shadow of the Erdtree, así como nuevas armas, clases y armaduras.

    De acuerdo con reportes de medios presentes en la feria, la versión de prueba en modo portátil presentó problemas de rendimiento. Uno de los asistentes que pudo jugar la demo, describió caídas notables en la tasa de cuadros y episodios de tartamudeo al recorrer el mundo abierto, especialmente tras abandonar el área inicial de tutoriales.

    Cabe señalar que se trata de una versión preliminar, lo que podría explicar las irregularidades técnicas. Aun así, las observaciones han despertado dudas entre los asistentes sobre la capacidad de la nueva consola de Nintendo para manejar un título tan exigente como Elden Ring, incluso con las optimizaciones realizadas para esta adaptación.

    Pese a los inconvenientes, el juego pudo ser probado con una de las nuevas clases incluidas y permitió explorar zonas icónicas como Limgrave. Aunque no se permitió la captura de imágenes ni video, las primeras impresiones bastaron para encender el debate sobre el rendimiento de Switch 2 y el reto que implica llevar a su catálogo uno de los RPG más ambiciosos de los últimos años. Aún no tiene fecha de lanzamiento

    Vía: NL

    Imagen

    Nota del autor: Creo que estamos en otra era de desfase, y las pruebas son Star Wars Outlaws, Dragon Ball: Sparking! Zero y ahora Elden Ring.

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix