Jugadores tienen problemas al jugar Elden Ring en Switch 2

Será la misma situación que con Switch 1

Hace algunos meses en la presentación de Switch 2, muchas empresas de terceros mostraron los lanzamientos que llegarían a la consola, incluyendo Elden Ring, la última gran creación de FormSoftware que no pudo llegar a la antecesora por cuestiones técnicas. Y ahora que está en camino al nuevo dispositivo, el título se está presentando en ferias de videojuegos, donde los jugadores lo pueden probar; pero, parece que la recepción no es tan positiva.

Gamescom 2025 ha servido de escenario para que Nintendo presente varios de los títulos que llegarán a su consola. Entre ellos destacó Elden Ring: Tarnished Edition, una reedición del aclamado RPG que incluye el juego base, la expansión Shadow of the Erdtree, así como nuevas armas, clases y armaduras.

De acuerdo con reportes de medios presentes en la feria, la versión de prueba en modo portátil presentó problemas de rendimiento. Uno de los asistentes que pudo jugar la demo, describió caídas notables en la tasa de cuadros y episodios de tartamudeo al recorrer el mundo abierto, especialmente tras abandonar el área inicial de tutoriales.

Cabe señalar que se trata de una versión preliminar, lo que podría explicar las irregularidades técnicas. Aun así, las observaciones han despertado dudas entre los asistentes sobre la capacidad de la nueva consola de Nintendo para manejar un título tan exigente como Elden Ring, incluso con las optimizaciones realizadas para esta adaptación.

Pese a los inconvenientes, el juego pudo ser probado con una de las nuevas clases incluidas y permitió explorar zonas icónicas como Limgrave. Aunque no se permitió la captura de imágenes ni video, las primeras impresiones bastaron para encender el debate sobre el rendimiento de Switch 2 y el reto que implica llevar a su catálogo uno de los RPG más ambiciosos de los últimos años. Aún no tiene fecha de lanzamiento

Vía: NL

Nota del autor: Creo que estamos en otra era de desfase, y las pruebas son Star Wars Outlaws, Dragon Ball: Sparking! Zero y ahora Elden Ring.