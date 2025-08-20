    Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI llegarían a Switch 2

    20/08/2025

    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles están en camino al Nintendo Switch 2, pero todo parece indicar que estos no serían los únicos juegos de la serie para la nueva consola de la Gran N, y es que un nuevo rumor ha señalado que Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI también los podríamos encontrar en la librería de esta plataforma.

    Recientemente, Naoki “Yoshi-P” Yoshida participó en una entrevista con VGC, en donde insinuó que Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI podrían llegar a más plataformas. Considerando que estos dos títulos ya están disponibles en PlayStation, Xbox y PC, esto solo deja a la familia de Nintendo como la única opción posible. Esto fue lo que comentó:

    “Mi objetivo es ofrecer Final Fantasy 14 y 16 al mayor número posible de jugadores, y espero que puedan disfrutar de ambos juegos.

    Estamos haciendo todo lo posible para que esto suceda, así que me parece bien transmitir a sus lectores que considero las posibilidades muy positivas y que estamos haciendo todo lo posible, así que espero que los jugadores las disfruten en el futuro. Pero solo pido un poco más de tiempo”.

    Más juegos de Final Fantasy en Switch 2

    Considerando que veremos Final Fantasy VII Remake en Nintendo Switch 2 en algún punto de este año, es probable que Square Enix tome este título como indicador de si vale o no la pena llevar Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI a esta consola. Lo interesante será ver si esto es posible, ya que cada título ofrece sus propios retos.

    En el caso de Final Fantasy XIV, considerando que este título incluso llegó al PlayStation 3, es probable que el Switch 2 no tenga muchos problemas para hacerlo correr, la cuestión es si los desarrolladores serán capaces de comprimir todo este MMORPG para que funcione en la nueva consola. Por su parte, Final Fantasy XVI es un juego más complicado técnicamente hablando, y quizás los desarrolladores tengan que encontrar la forma correcta de ofrecer una experiencia estable a 60fps. 

    Al final del día, esta no es una tarea imposible, pero sí representa un gran reto para los desarrolladores, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Final Fantasy en Switch 2. En temas relacionados, Monster Hunter Wilds anuncia colaboración con Final Fantasy XIV. De igual forma, este es el nuevo tráiler de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

    Nota del Autor:

    La idea de tener estos dos juegos en Switch 2 es interesante, pero suena muy complicado. Considerando que Final Fantasy XVI no fue el éxito esperado de Square Enix, quizás la compañía realice el esfuerzo necesario para hacer esto una realidad, pero Final Fantasy XIV es algo que se ve muy complicado.

    Vía: VGC

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
