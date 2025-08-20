    Llega el tráiler de historia de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

    Por 0 COMENTARIOS20/08/2025 1:47 p. m.
    Los fans ya no pueden esperar

    El próximo mes los fanáticos de los juegos por turnos recibirán un gran título por parte de Square Enix, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, el cual recopila el lanzamiento original de los 90's pero con gráficos mejorados y algunos cambios en la calidad de vida. Con esto en mente, hay algunos datos a considerar antes de jugarlo, y por eso se están lanzando nuevos videos para preparar a la audiencia, sobre todo a los nuevos.

    Se  continúa generando la expectativa de este juego. La compañía presentó un nuevo tráiler centrado en la historia, que se suma al primer vistazo mostrado durante el más reciente Direct, y que recuerda por qué este título se convirtió en uno de los favoritos de los seguidores de la franquicia.

    La fecha de estreno ya está fijada: será el 30 de septiembre de 2025 cuando el juego llegue no solo a Nintendo Switch y Switch 2, sino también a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, consolidando su regreso como una experiencia multiplataforma. Con ello, la saga busca atraer tanto a los veteranos que disfrutaron de la entrega original como a nuevas generaciones de jugadores.

    Velo aquí: 

    Poco más de un mes para su llegada

    La propuesta mantiene intacta la esencia del juego original: una trama cargada de intrigas políticas y dilemas morales en el mundo de Ivalice, acompañada de un sistema de batallas tácticas donde el posicionamiento y la estrategia lo son todo. A esto se suman numerosas mejoras, incluyendo opciones de personalización de personajes más fluidas y la posibilidad de experimentar con una amplia gama de jons y habilidades para diseñar estrategias únicas.

    Además del tráiler de historia, Square Enix liberó recientemente un adelanto con gameplay, donde pueden apreciarse las mejoras visuales, la interfaz renovada y los ajustes de calidad de vida que modernizan la experiencia sin perder su carácter clásico. Con estos avances, The Ivalice Chronicles promete ser la edición definitiva de un título que marcó a toda una generación.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: Parece muy prometedor, pero como sale en medio de muchas más cosas, no podré comprarlo. Hay que esperar.

