Square Enix habla sobre Final Fantasy VII Remake 3

Este año llegará Final Fantasy VII Remake Intergrade al Nintendo Switch 2. Sin embargo, este no es el único trabajo relacionado con esta serie en desarrollo, y es que la tercera y última parte del proyecto de Final Fantasy VII Remake está en camino. De esta forma, por fin tenemos nueva información sobre la siguiente aventura de Cloud y compañía.

Recientemente, Motomu Toriyama, codirector de la trilogía Final Fantasy VII Remake y director de Ever Crisis, fue entrevistado por Famitsu con relación al próximo lanzamiento de Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2. Aquí, el director señaló que en septiembre tendremos más detalles sobre Final Fantasy VII Remake 3, con Tokyo Game Show siendo el evento predilecto para hablar más sobre este tema.

¿Qué podemos esperar de Final Fantasy VII Remake 3?

Aunque por el momento los detalles son escasos, se espera que Final Fantasy VII Remake 3 logre concluir esta historia, mostrándonos los eventos del segundo y tercer disco de la versión original de esta historia, una tarea que muchos consideran imposible, pero que otros no pueden esperar para ver hecho realidad.

Recordemos que Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth solo abarcan los eventos del primer disco de la versión original de Final Fantasy VII, en donde agregan mucho contenido nuevo. De esta forma, más de una persona está preocupada de que esto se pueda lograr con la tercera y última parte de la historia.

No solo se tienen que adaptar los eventos del segundo y tercer disco, así como todo el contenido adicional original, sino que Square Enix tiene pensado agregar más cosas completamente nuevas, incluyendo minijuegos. Por si fuera poco, los desarrolladores tienen que crear un sistema de combate para Vincent y Cid, expandir el mundo con múltiples locaciones y formas de transporte, y mucho, pero mucho más.

Si bien Square Enix ya tiene las bases de mucho de esto, aún tienen mucho trabajo por delante. Aunque se espera que en septiembre tengamos más detalles sobre Final Fantasy VII Remake 3, es probable que la fecha de lanzamiento de este título aún este algo lejos. En temas relacionados, Square Enix comparte más detalles sobre Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. De igual forma, nueva pista sugiere que el remake de Final Fantasy IX es real.

Nota del Autor:

Un juego para cubrir el resto de Final Fantasy VII suena como algo imposible, especialmente considerando todo lo que falta y la escala del proyecto. Para este punto, tengo miedo de que algo sea eliminado o alguna parte sea reducida sustancialmente.

