Nueva pista de que el remake de Final Fantasy IX es real

    Desde hace un par de años se ha rumoreado que en estos momentos Square Enix está trabajando en un remake de Final Fantasy IX, el cual sería de menor presupuesto si hablamos de otros como FFVII Remake y ReBirth, pero que es uno de los más esperados por el mundo del RPG. Y hace pocos días llegaron nuevas pruebas de que su existencia es inminente, pues los dueños de la IP no suelen festejar tantos títulos de la franquicia, a excepción del séptimo.

    Se conmemoró el 25 aniversario del juego original con un video especial que repasa momentos clave. Esta celebración incluye ilustraciones conmemorativas, productos temáticos y contenido nostálgico para los fans del icónico RPG. A esto se suma que hubo una transmisión especial en la que se repasó básicamente todo el soundtrack.

    El renovado interés por el título ha reavivado los rumores sobre el posible remake. Desde 2021, Final Fantasy IX figura entre los proyectos filtrados en la base de datos de GeForce Now, junto a otros juegos que posteriormente fueron confirmados oficialmente, como Chrono Cross Remaster en PC.

    Aunque Square Enix no ha hecho un anuncio oficial, diversas fuentes sostienen que una nueva versión del juego ya está en desarrollo. La posibilidad de un remake ha sido considerada incluso por figuras clave de la compañía, alimentando las expectativas de los seguidores de la franquicia. Y se dice, que no fue revelado por cuestiones de retraso en el desarrollo, ya que se quería anunciar en el aniversario.

    Naoki Yoshida, productor de la empresa, comentó previamente que rehacer Final Fantasy IX con la escala de los remakes actuales sería un desafío considerable debido a la magnitud del contenido original. Aun así, la demanda por una versión moderna del juego continúa creciendo. Y podría ser de menor escala, pero lo suficiente como para que se considere una reimaginación.

    Vía: VGC

    Nota del autor: Me gustaría mucho que este juego sea lanzado, da igual si interrumpen el desarrollo de la última parte del 7. La verdad a mí me gusta más este clásico.

