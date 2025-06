Desde hace tiempo sabíamos que Final Fantasy VII Remake está en camino al Nintendo Switch 2. Sin embargo, Square Enix simplemente se negaba a revelar cuándo es que los usuarios de la nueva consola tendrán la oportunidad de disfrutar de la reimaginación del clásico de 1997. Afortunadamente, esto cambió tras el Xbox Games Showcase del fin de semana, puesto que por fin se ha confirmado cuándo es que Final Fantasy VII Remake estará disponible en el Switch 2.

Durante el Xbox Games Showcase, Square Enix confirmó que Final Fantasy VII Remake estará disponible en Xbox Series X|S en la temporada de invierno de este año. Junto a esto, un subsecuente comunicado también reveló que los usuarios de Switch 2 podrán disfrutar de este título durante el mismo periodo de tiempo.

It’s happening! Final Fantasy VII Remake Intergrade is coming to @Xbox as well as Nintendo Switch 2 – this winter! pic.twitter.com/LzqZJ88zSs

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 8, 2025