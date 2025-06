Remaster de Final Fantasy Tactics no tendrá el contenido de PSP

Hace algunos días se anunció para sorpresa de muchos Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, juego que traerá de vuelta la icónica franquicia de Square Enix en forma de remaster, con nuevos visuales por descubrir, así como un formato HD que ya se merecía el clásico. Y si bien varios jugadores ya lo están esperando, se encontrarán con la sorpresa de que este juego es realmente fiel a la versión de PS1, y al mencionar eso es en toda la extensión de la frase.

Uno de los detalles más llamativos es que esta nueva versión no incluirá el contenido adicional de War of the Lions, la edición expandida que debutó en PSP en 2007. Y que le daba mucha rejugabilidad gracias a que se tomaron el tiempo de traer más misiones para la campaña.

El director del proyecto, Kazutoyo Maehiro, explicó en una entrevista que el equipo optó por centrarse completamente en recrear la experiencia del juego original de PlayStation. Maehiro aclaró que ninguno de los desarrolladores actuales participó en War of the Lions, y que su objetivo era rendir homenaje a la entrega de 1997, la que definió el estilo de rol táctico que marcó a toda una generación.

A pesar de que el equipo consideró incluir elementos como los personajes Luso y Balthier, o los trabajos de Onion y Caballero Oscuro, se decidió no alterar el diseño original. Según Maehiro, modificar la estructura del juego podría haber afectado negativamente tanto a los fans veteranos como a los nuevos jugadores. Su enfoque fue “destacar los personajes y trabajos del título original y preservar su esencia jugable”.

Aun así, The Ivalice Chronicles no dejará fuera por completo a War of the Lions, ya que la edición incluirá también el texto actualizado de aquella versión como parte de sus mejoras. Con esto, Square Enix busca equilibrar la nostalgia con una presentación moderna, sin perder la fidelidad al clásico que convirtió a Final Fantasy Tactics en una joya del género.

Habrá que ver si en un DLC agregan dicho contenido.

Vía: GR

Nota del autor: Aplicaron la misma que Atlus y Persona 3 Reload, y aunque hubo DLC después no le gustó a la gente.