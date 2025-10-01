    Nuevo tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro

    Por 0 COMENTARIOS01/10/2025 9:09 a. m.

    Octubre ha comenzado, y eso significa que los espíritus del más allá se están apoderando del mundo. De esta forma, Netflix ha compartido un nuevo tráiler oficial de Frankenstein, la nueva película a cargo de Guillermo del Toro, la cual se encargará de ofrecernos una nueva interpretación del clásico de Mary Shelley.

    Por medio de sus redes sociales, Netflix compartió el nuevo tráiler de Frankenstein, en donde podemos ver de mejor forma a Oscar Isaac como Victor Von Frankenstein, Mia Goth en el rol de Elizabeth Lavenza, y a Jacob Elordi como el monstruo. Todo esto junto a una atmósfera impecable que tiene la huella del director mexicano por todos lados.

    Una apuesta por el Óscar

    A diferencia de la mayoría de producciones de Netflix, Frankenstein llegará primero a los cines, algo que sucederá el 24 de octubre, esto con el objetivo de obtener las credenciales necesarias para participar en los Óscar. Recordemos que, ocasionalmente, el gigante de streaming desea competir por una de las grandes estatuillas de la industria, por lo que decide romper sus reglas. A la par, del Toro ya les entregó un Óscar por Pinocchio.

    De esta forma, solo nos queda esperar al próximo estreno de Frankenstein en cines seleccionados el 24 de octubre, seguido de su llegada a Netflix el 7 de noviembre. En temas relacionados, así le fue en calificaciones a esta cinta. De igual forma, puedes conocer más sobre esta producción aquí.

