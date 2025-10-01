Hands On – Marvel Cosmic Invasion

Marvel regresa a los beat’em up

Marvel está gozando de un gran momento en la industria de los videojuegos. No solo proyectos como Marvel’s Wolverine y Marvel Tōkon: Fighting Souls apuntan a un futuro positivo, sino que Marvel Rivals sigue siendo todo un fenómeno y, por si fuera poco, un nuevo beat’em up protagonizado por los héroes más fuertes de la Tierra está en camino. Desde hace tiempo sabemos que Tribute Games, responsables por el fenomenal Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, están trabajando en Marvel Cosmic Invasion, el cual planea capturar la magia de este género y propiedad. Si bien aún no sabemos cuándo es que este título llegará a nuestras manos, hace unos días tuve la oportunidad de probar un demo, y no puedo esperar un solo segundo más para salir a las calles y golpear a Annihilus y otros villanos.

Actualmente, los beat’em up viven un fantástico momento. Street of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, River City Girls 2 y Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind han dejado en claro el gran estado de este género. De esta forma, Marvel Cosmic Invasion tiene la complicada tarea de tratar de obtener un lugar en el podio de esta nueva generación para este tipo de juegos. Si bien no probé la aventura completa, lo que tuve la oportunidad de jugar dejó en claro que Tribute Games sabe muy bien lo que está haciendo.

Beat’em up y… ¿juego de peleas?

En esta ocasión tuve la oportunidad de probar dos niveles, Nueva York y Helicarrier, con personajes como Spider-Man, Wolverine, Venom, Storm, Nova, Phyla-Vell, She-Hulk, Rocket Raccoon y Captain America. La estructura de estas secciones es clásica, es decir, el objetivo es avanzar de una forma lineal venciendo a todos los enemigos frente a nosotros y, ocasionalmente, superar un pequeño reto en el camino. En este sentido, parece que Tribute Games no planea alocarse mucho con las concepciones del género. Sin embargo, esto no significa que Marvel Cosmic Invasion no tenga algo de propuesta.

Marvel Cosmic Invasion tiene una extensa selección de personajes. Aunque en el demo que probé solo había nueve héroes, la versión final tendrá muchos más. Esto se debe a que cada jugador puede seleccionar dos figuras de este universo, y cada una funciona de forma única. Captain America, por ejemplo, es muy rápido, siendo capaz de crear un combo básico en cuestión de segundos. Junto a esto, puede lanzar su escudo para atacar a distancia y repeler proyectiles enemigos. She-Hulk, por su parte, es muy fuerte, ya que puede derrotar a cualquier rival en cuestión de dos o tres golpes, pero esto lo hace lenta. Afortunadamente, también tiene un agarre para detener a cualquiera que se ponga frente a ella.

Spider-Man lanza telarañas. Nova puede volar y disparar rayos. Rocket Raccoon utiliza una pistola como principal forma de ataque. Aunque hay varios conceptos que se comparten entre los personajes, como emitir algún proyectil o tener un agarre, cada uno se siente completamente diferente. Por último, cada héroe cuenta con un ataque especial que necesita de una barra específica que se va cargando conforme más daño realices. A la par, el título introduce un sistema de asistencias, algo claramente inspirado en los juegos de peleas de Capcom, y que se convierte en la estrella de Marvel Cosmic Invasion.

Tener dos personajes en todo momento significa que puedes cambiar entre ellos a tu gusto. Si bien esto se usa principalmente para evitar que pierdas, ya que cada uno tiene su propia barra de vida, su verdadera función es ofrecer una ayuda en combate al estilo de Marvel vs. Capcom. Al dejar presionado el gatillo izquierdo y elegir un botón, el segundo héroe realizará un ataque específico. Esto puede ir desde lanzar un proyectil, golpear con su combo básico, lanzar enemigos al aire, o aparecer rápidamente en pantalla.

Es muy divertido experimentar con todas las combinaciones posibles para ver qué funciona con tu estilo de juego, y no puedo esperar para ver esta idea en todo su esplendor con el juego final. Lo mejor de todo es lanzar dos ataques especiales al mismo tiempo, y ver cómo todos los enemigos en pantalla desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Es un sistema muy satisfactorio, el cual sabe muy bien que una parte importante del legado de Marvel está en los juegos de pelea. Incluso es posible ver esta pasión en las animaciones, ya que hay múltiples movimientos que están adaptados del trabajo de Capcom, como el columpio de Spider-Man o el combo básico de Captain América.

Claro, solo tuve una pequeña probada del juego, por lo que aún hay mucho que desconozco sobre Marvel Cosmic Invasion, y es imposible decir si este título podrá superar o igualar a los mejores exponentes modernos del género. Sin embargo, considerando que estamos hablando de Tribute Games, es muy probable que este nuevo título logre posicionarse como una experiencia que todos los fans de los beat’em up no se pueden dar el lujo de ignorar.

Ya lo quiero

Lamentablemente, tendremos que esperar un poco más para disfrutar de este título. Marvel Cosmic Invasion llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC en algún punto del 2025. Después de probar este demo, ya quiero tener este juego en mis manos. La experiencia clásica del género está aquí, y las ideas originales de Tribute Games salen a relucir en todo momento. Esto es algo que todos los fans tienen que jugar en un futuro.