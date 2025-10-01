Habrá libro oficial de Nintendo Museum

Exclusivo para los más fanáticos

Desde hace ya poco más de un año se inauguró el Nintendo Museum en Japón, atracción turística en la cual los usuarios pueden admirar parte de la historia de la compañía, con artículos exclusivos, bocetos y hasta gráficos en las paredes que daban la idea de cómo empezaron a crear sus consolas. Y ahora que el lugar está más popular que nunca gracias a los turistas, pondrán a la venta mercancía adicional que los fans querrán tener.

Desde el jueves 2 de octubre de 2025, los visitantes del museo en Kioto podrán adquirir el Nintendo Museum Official Book Vol. 1 , una publicación exclusiva que servirá como guía detallada del recinto. Este lanzamiento forma parte de las celebraciones por el 40 aniversario de Super Mario Bros., uno de los títulos más influyentes en la historia de los videojuegos.

El libro tendrá un precio de 1,650 yenes y contará con dos ediciones: una en japonés y otra en inglés. Nintendo ha confirmado que se trata de un artículo de venta limitada al propio museo, por lo que no se encontrará en tiendas físicas ni digitales. Esta estrategia refuerza su carácter de pieza de colección, lo que probablemente incrementará su valor en el mercado de reventa.

Las portadas del volumen, tanto delantera como trasera, ya se han dado a conocer y reflejan la estética característica de la compañía. Sin embargo, todavía no se han compartido imágenes del interior, lo que mantiene en expectativa a los coleccionistas y fans de la marca que desean conocer las secciones y materiales incluidos.

Por ahora, el Nintendo Museum Official Book Vol. 1 se perfila como un objeto esencial para los seguidores de la compañía. Además de funcionar como recuerdo para quienes visiten el museo, representa un homenaje a la historia de Mario y a la trayectoria de la empresa, consolidándose como un lanzamiento especial dentro de su legado.

Vía: GN

Nota del autor: La verdad me gustaría aunque sea tener una playera del museo. A seguir esperando por una oportunidad para ir.