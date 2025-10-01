    Nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/10/2025 12:14 p. m.

    El mes pasado, THQ Nordic reveló SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide, un nuevo plataformero en 3D inspirado en la amada serie de Nickelodeon. Si bien el título aún está a poco más de un mes de lanzamiento, hoy tenemos un tráiler que nos da un gran vistazo a uno de los niveles que podremos encontrar en esta entrega.

    El nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide nos dio un gran vistazo a Jellyfish Fields, un nivel de nieve, el cual nos pide rescatar a Arenita de las garras del Holandés Errante. Lo interesante, es que aquí encontramos varias referencias a algunos de los episodios más amados de la serie.

    Bob Esponja y Patricio Estrella al rescate

    En SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide tomamos el control de Bob Esponja y Patricio Estrella, con la habilidad de cambiar entre los protagonistas en cualquier momento. Cada uno tiene habilidades únicas, por lo que van a brillar en respectivas zonas de los diferentes niveles. 

    En el caso de Jellyfish Fields, vemos una clara referencia al episodio en donde Bob Esponja y Patricio quedan atrapados en la casa de Arenita durante una tormenta de nieve. Todo indica a que este nuevo juego será un sueño hecho realidad para todos los fans y, con suerte, tal vez logre competir contra Battle for Bikini Bottom por el puesto de mejor juego en la serie. 

    Recuerda, SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide llegará a PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC el próximo 18 de noviembre del 2025. En temas relacionados, Sonic Racing CrossWorlds tendrá colaboración con Nickelodeon. De igual forma, este es el nuevo juego de Nickelodeon.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Los juegos de Bob Esponja no son los mejores plataformeros, pero sí tienen mucho carisma. Para todos los fans, este tipo de experiencias son muy entretenidas y valen la pena. Será interesante ver si SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide tiene lo necesario para sobresalir del resto.

    Vía: THQ Nordic 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide
    Nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide
    Rock Band 4 desaparecerá esta semana
    Rock Band 4 desaparecerá esta semana
    ¿Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles tendrá textos en español?
    ¿Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles tendrá textos en español?
    Xbox Game Pass sube de precio inmediatamente
    Xbox Game Pass sube de precio inmediatamente
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Dueños actuales de EA apuestan fuertemente por el uso de la IA
    Dueños actuales de EA apuestan fuertemente por el uso de la IA
    Hollywood enfurece por actriz creada con IA
    Hollywood enfurece por actriz creada con IA
    ¡Gana una copia totalmente gratis de EA Sports FC 26 para PS5!
    ¡Gana una copia totalmente gratis de EA Sports FC 26 para PS5!
    Revelan imágenes in engine del próximo juego de Kojima, Physint
    Revelan imágenes in engine del próximo juego de Kojima, Physint
    Anuncian película live action de Blue Lock y más sorpresas
    Anuncian película live action de Blue Lock y más sorpresas
    El remake de Silent Hill entra en proceso de producción
    El remake de Silent Hill entra en proceso de producción
    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action
    Pokémon Legends: Z-A estrena trailer live action
    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México
    Precio y fecha del DualSense de Astro Bot en México
    El anime de My Hero Academia se despide con sorpresa para los fans
    El anime de My Hero Academia se despide con sorpresa para los fans
    Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias
    Apple defiende al iPhone 17 de sus controversias
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Spider-Man Brand New Day: Se da actualización del accidente de Tom Holland
    Se pausa la publicación del manga de One Piece
    Se pausa la publicación del manga de One Piece
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Avalanche Studios anuncia el cierre de una de sus oficinas más importantes
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    Let It Die: Inferno, juego de alto riesgo
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    El Nintendo Switch 2 bajaría de precio
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo