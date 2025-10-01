El mes pasado, THQ Nordic reveló SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide, un nuevo plataformero en 3D inspirado en la amada serie de Nickelodeon. Si bien el título aún está a poco más de un mes de lanzamiento, hoy tenemos un tráiler que nos da un gran vistazo a uno de los niveles que podremos encontrar en esta entrega.

El nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide nos dio un gran vistazo a Jellyfish Fields, un nivel de nieve, el cual nos pide rescatar a Arenita de las garras del Holandés Errante. Lo interesante, es que aquí encontramos varias referencias a algunos de los episodios más amados de la serie.

Bob Esponja y Patricio Estrella al rescate

En SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide tomamos el control de Bob Esponja y Patricio Estrella, con la habilidad de cambiar entre los protagonistas en cualquier momento. Cada uno tiene habilidades únicas, por lo que van a brillar en respectivas zonas de los diferentes niveles.

En el caso de Jellyfish Fields, vemos una clara referencia al episodio en donde Bob Esponja y Patricio quedan atrapados en la casa de Arenita durante una tormenta de nieve. Todo indica a que este nuevo juego será un sueño hecho realidad para todos los fans y, con suerte, tal vez logre competir contra Battle for Bikini Bottom por el puesto de mejor juego en la serie.

Recuerda, SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide llegará a PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC el próximo 18 de noviembre del 2025. En temas relacionados, Sonic Racing CrossWorlds tendrá colaboración con Nickelodeon. De igual forma, este es el nuevo juego de Nickelodeon.

Nota del Autor:

Los juegos de Bob Esponja no son los mejores plataformeros, pero sí tienen mucho carisma. Para todos los fans, este tipo de experiencias son muy entretenidas y valen la pena. Será interesante ver si SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide tiene lo necesario para sobresalir del resto.

Vía: THQ Nordic