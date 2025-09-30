Anuncian película live action de Blue Lock y más sorpresas

Muchos proyectos en camino

El mundo del anime no para de crecer conforme pasan los años, ya que este tipo de series se convierten en relatos amados por usuarios que tienen empatía por los personajes, y uno que se ha llevado las palmas de manera reciente es ni más ni menos que Blue Lock. Tal ha sido la aceptación que ya se confirmaron proyectos nuevos en relación a la obra, y definitivamente los seguidores tienen que conocer todo al respecto.

Durante el evento Blue Lock Egoist Festa 2025 , se reveló que el exitoso anime tendrá una tercera temporada actualmente en producción, donde se adaptará el esperado arco de la Liga Neo Egoist. A la par, se confirmó que la franquicia contará con su primera película live action, programada para estrenarse en Japón en el verano de 2026, coincidiendo con la Copa del Mundo.

Los creadores celebraron con mensajes para los seguidores. Muneyuki Kaneshiro , autor de la obra original, agradeció al equipo de producción y describió esta nueva etapa como “un nuevo comienzo para Isagi y para nosotros también”. Por su parte, Yusuke Nomura, ilustrador del manga, destacó la llegada de los jugadores internacionales, a quienes calificó como aún más intensos que los propios participantes del proyecto Blue Lock.

En cuanto a la película en vivo, se confirmó que será producida por CREDEUS , estudio responsable de adaptaciones como Kingdom y Golden Kamuy, con la participación de CK WORKS como productora ejecutiva y Toho en la distribución. La producción contará con un lanzamiento nacional en Japón, reforzando la magnitud del proyecto dentro de la industria.

El anuncio llega tras el éxito de la segunda temporada del anime y de la película Blue Lock the Movie -Episode Nagi- , consolidando a la franquicia como uno de los fenómenos más importantes del momento en el ámbito deportivo y animado. Con estas novedades, tanto la pantalla chica como la grande se preparan para ampliar el universo de Isagi y compañía.

Vía: AC

Nota del autor: Sin duda este anime va ganando cada vez más popularidad. Quizá algún día sea tan importante como Demon Slayer.