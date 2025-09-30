    El anime de My Hero Academia se despide con sorpresa para los fans

    Adiós a un shonen bastante popular

    En caso de que no haya algunos enterados, la serie de My Hero Academia está terminando después de muchos años sacando temporadas constantes, con historias que por momento emocionaron a los fans y también decepcionando en ciertos aspectos. Y para dar la despedida adecuada para Deku y sus amigos se preparó algo especial que causará nostalgia.

    La popular serie creada por Kohei Horikoshi, llega a su capítulo final tras varias temporadas que mostraron a un grupo de aprendices de héroe, liderados por Midoriya, en su camino para convertirse en verdaderos héroes. Aunque el inicio de la historia capturó la atención de millones de espectadores, con el paso del tiempo el interés fue disminuyendo debido a la saturación del género y la aparición de nuevas series.

    Durante su trayectoria, el anime recibió críticas por la repetición de eventos extensos y un desarrollo de escenas no tan agradable. Aun así, su influencia dentro del género de superhéroes fue notable, inspirada por el éxito de universos como los de Marvel y DC, y acompañada de otros títulos. La combinación de acción, drama y crecimiento de personajes convirtió a la obra en un referente durante sus primeras temporadas.

    El fin del manga en 2024 y la decepción de algunos seguidores por el desenlace provocaron que muchos dejaran de seguir la animación en sus últimas temporadas. Sin embargo, el 4 de octubre se estrenará la octava y última temporada del anime, que pondrá punto final al conflicto entre All for One, Shigaraki y Deku, con adelantos que prometen superar lo visto en la obra original y mantener un alto nivel de animación con el estudio BONES.

    Como gesto hacia sus seguidores, los creadores han decidido ofrecer un resumen animado del manga, distinto de una película recopilatoria. Esta iniciativa permitirá a los fans revivir los momentos más importantes de la historia de manera dinámica y atractiva, asegurando una despedida memorable para una de las franquicias de anime más influyentes de la última década.

    Nota del autor: Fue una franquicia muy exitosa, hasta va a tener un nuevo videojuego dentro de nada. Sea como sea, da nostalgia el final de cualquier obra.

